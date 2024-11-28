Ученые РТУ МИРЭА разработали съедобные пленки для лечения цистита

Ученые из Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) создали инновационный препарат для лечения цистита в форме съедобной пленки. Новая лекарственная форма содержит D-маннозу (моносахарид) и экстракт клюквы, известные своей эффективностью в борьбе с воспалением мочевого пузыря.

Главное преимущество съедобной пленки заключается в быстром усвоении активных веществ. «В ротовой полости непосредственный контакт пленки со слизистой оболочкой позволяет активным веществам быстрее попасть в организм», — объясняет Мария Золотарева, старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА.

Кроме того, пленка удобна в применении, ее легко взять с собой и принять без воды. Это особенно важно при цистите, когда лечение необходимо начинать при первых симптомах. Сочетание D-маннозы и экстракта клюквы в одной пленке избавляет от необходимости принимать их по отдельности.

Пленки изготавливаются методом отлива на подложку или в форму с последующей сушкой при температуре 40-80 градусов. Экстракт клюквы придает им розовый цвет. Исследования подтвердили эффективность новой лекарственной формы в профилактике и лечении воспалительных заболеваний мочеполового тракта.

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