Фармупаковка: новые возможности и вызовы в условиях импортозамещения

20 ноября генеральный директор АО «Промис» Евгений Слиняков выступил с докладом «Рынок фармупаковки. Текущая ситуация и прогнозы» в рамках деловой программы международной выставки Pharmtech & Ingredients-2024.

Как рассказал спикер, объем продаж фармрынка по сегментам нарастающим итогом за 2022 год чуть превышал 6 млрд упаковок, за 2023 год он составил 6,1 млрд, а прогнозируемый в 2024 году рост продаж лекарственных препаратов достигнет 6,3 млрд упаковок. То есть вырастет на 5%.

«Такого роста российские фармпроизводители добились в первую очередь за счет импортозамещения. После того, как иностранные производители лекарственных препаратов ушли с нашего рынка в 2022–2023 годах, российское правительство дало разрешение на разработку и производство аналогов. Поэтому уже в прошлом году началось импортозамещение продукции иностранных лекарств. Например, Ozempic — препарат компании Novo Nordisk, которая прекратила поставки в Россию. Сейчас уже три отечественных производителя — „Промомед“, „Генериум“ и „ПСК Фарма“ — начали производить аналог этого препарата», — рассказал Евгений Слиняков.

Он добавил, что в 2024 году, по данным Минпромторга, компании «Промомед» и «Генериум» продали миллион упаковок продукции, что является высоким показателем.

«Такая положительная динамика касается и производителей упаковочных материалов. С ростом объемов производства фармкомпании заказывают больше упаковки. Планируется, что в 2025 году программа импортозамещения продолжит действовать. Сейчас у российских производителей в разработке находится еще несколько препаратов, которые будут создавать на территории РФ», — подчеркнул генеральный директор АО «Промис».

В ближайшие годы импортозамещение затронет и оборудование, необходимое для работы фармацевтических предприятий. Те из них, кто используют в производстве по большей части иностранное оборудование, планируют постепенно замещать отдельные компоненты или даже целые линии на машины от российских компаний или от поставщиков из дружественных стран. Своими планами они поделились в кулуарах выставки.

«Сразу несколько заказчиков в беседе сообщили нам, что готовы уже в этом году заменить иностранное оборудование для маркировки лекарств на отечественное. Импортные машины будут выводиться из обращения и использоваться в качестве запасных частей. Таким образом, скорее всего, начнется постепенная замена линий иностранного производства на российское оборудование, — отметил Евгений Слиняков. — С программным обеспечением ситуация более тяжелая, так как не все ПО возможно заменить, и для этого требуются капитальные вложения».

Отдельно глава АО «Промис» поделился и впечатлениями от выставки в целом.

«Pharmtech & Ingredients-2024 очень сильно отличается от предыдущих выставок тем, что целый павильон организаторы отдали китайским компаниям. Они являются поставщикам всевозможных решений для фармы: от химических средств до оборудования и ПО. Но одно дело — купить, а другое — знать, как это обслуживать в дальнейшем. Для оборудования и ПО в России пока нет соответствующей сервисной поддержки, а при покупке расходных материалов у фармкомпаний могут возникнуть проблемы с их качеством и последующим возвратом. Пока это лишь первый шаг в сотрудничестве с китайскими производителями, что будет дальше, покажет время», — рассказал Евгений Слиняков.

Кроме производителей из Китая, на выставке присутствовали поставщики из Индии, которые также готовы предложить свою продукцию российской фарме.

pharmprom