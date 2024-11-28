На розничном рынке электрических зубных щеток доминирует е‑com канал

По итогам 1–3 кварталов 2024 г. продажи электрических зубных щеток на розничном рынке России увеличились на 24,4% в денежном выражении, сообщает аналитическая компания RNC Pharma. Натуральное потребление по сравнению с январем-сентябрем 2023 г. выросло на 27,8%. За первые девять месяцев реализовано 3,2 млн шт. на сумму 4,8 млрд руб. Инфляция (индекс цен Ласпейреса) в январе-сентябре 2024 г. относительно показателей аналогичного периода 2023 г. зафиксирована на уровне 7,7%, стоимость одного прибора в отчетном периоде составляла в среднем 1517 руб. В онлайн-канале средняя цена за одну единицу заметно ниже, чем в традиционной рознице. В январе-сентябре 2024 г. покупатели в сегменте электронной коммерции тратили на изделие порядка 1324 руб., а в офлайн более 2400 руб.

Более 82% всего натурального объема электрических зубных щеток реализуется через интернет-канал. За два года доля сегмента e-com увеличилась более чем на 26 процентных пункта (п.п). Что касается аптек, то здесь данная товарная категория всегда была представлена очень скромно, бум развития маркетплейсов не оставил шансов на эффективную конкуренцию, по итогам 1–3 кв. 2024 г. фармритейл обеспечил всего 1,3% от общего объема продаж.

Ассортимент категории продолжает расширяться. Всего здесь по итогам девяти месяцев текущего года насчитывалось 84 торговых марки от 66 корпораций. Количество SKU за год увеличилось на 128 шт., до 856 позиций. Основная масса новинок на рынке поступала из Китая. Заметим, что около 29% (в упаковках) всех реализованных щеток небрендированные, и доля их растет. В течение двух лет натуральный объем «ноунеймов» вырос на 16 п.п.

Несмотря на лидерство в натуральных продажах, небрендированные электрические зубные щетки в денежном выражении претендуют лишь на третье место на рынке. Более 38% финансовых затрат покупателей приходится на бренд Орал-Би. Вторую позицию с 2023 г. сохраняет Сяоми (доля 14,8% в рублях). Филипс, уступившая второе место Сяоми, в отчетный период занимала всего 6% рублевого объема на рынке. Как Орал-Би, так и Сяоми по сравнению с 1–3 кварталами 2023 г. демонстрируют двухзначные темпы роста стоимостных продаж — +17% и +36% соответственно. Cтоит заметить, что для Орал-Би это скорее восстановление прежних объемов реализации, т.к. в прошлом году наблюдалось сильное снижение продаж бренда.

Из российских торговых марок можно выделить марку Эмра, которая поступила в продажу в конце 2023 г., бренд пока занимает небольшую долю — 0,07% в рублях.

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