Сергей Глаголев: «Нужно понижать цены при дистанционной продаже рецептурных лекарств»

Во вторник, 26 ноября, в Госдуме обсудили промежуточные результаты проведения эксперимента по дистанционной торговле рецептурными лекарствами. По словам заместителя министра здравоохранения Сергея Глаголева, необходимо совершенствовать логистику в столичном регионе и понижать цены на препараты, чтобы мотивировать пациентов отказаться от посещения аптеки.

«Нужно понижать цены при продаже [рецептурных] лекарств дистанционно. Пока что цена мотивирует потребителя ездить в аптеку и заниматься самовывозом. Кроме того, нужно совершенствовать некоторые особенности логистики. Например, в Москве и Московской области доставка занимает значительное время, поскольку отгрузка препаратов происходит из нескольких крупных хабов», — подчеркнул он.

Эту информацию подтвердила начальник управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова, также присутствовавшая на совещании. По ее словам, зачастую люди отказываются от онлайн-покупки, поскольку вместе с рецептурным лекарством хотят добавить в заказ безрецептурный.

Напомним, эксперимент проводится в Москве, Московской и Белгородской областях, он завершится 1 марта 2026 года. Приобрести рецептурное лекарство можно через информационные системы аптек и медицинские информационные системы регионов. Принять в нем участие могут аптеки, у которых есть сайт или договор с маркетплейсом.

В конце 2023 года главы трех комитетов Госдумы – по охране здоровья, по труду, социальной политике и делам ветеранов и по экономической политике – предложили расширить проект, допустив к его участию еще 12 регионов.

gxpnews