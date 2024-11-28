Владельцы аптек в Армении пожаловались на выписывающих бумажные рецепты врачей

Электронная система рецептов на лекарства в Армении вызывает обеспокоенность владельцев аптечных сетей. Представители рынка утверждают, что медицинские работники продолжают использовать традиционные бумажные рецепты, игнорируя новые требования законодательства, что создает сложную ситуацию для аптек, которые подвергаются значительным штрафам за отпуск медикаментов без электронных назначений. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Более 600 аптечных учреждений объединились в коллективном обращении к премьер-министру Николу Пашиняну, призывая остановить применение несправедливых, по их мнению, штрафных мер, угрожающих их финансовой стабильности. Так, по словам основателя фармацевтической компании «Вага Фарм» Ваге Варсаняна, корень проблемы лежит в бездействии республиканского министерства здравоохранения, которое не обеспечивает должный контроль за соблюдением установленного порядка выписки рецептов.

Первоначально система демонстрировала некоторую активность, но впоследствии электронные рецепты остались актуальными только в сфере страхового обслуживания и государственных заказов, отмечают игроки рынка. Особую тревогу вызывает ужесточение штрафной политики — если раньше санкции применялись за каждое наименование препарата, то теперь штрафы начисляются за каждую единицу лекарственной формы. Это привело к жестким взысканиям, что ставит аптечный бизнес на грань выживания.

«Когда закон вступил в силу, размеры штрафов достигали 1-2 млн драмов ($2560-5120). Для нас это были неподъемные суммы, не штрафы, а «теракты», доводящие до банкротства. А теперь аптеки штрафуют не по наименованиям лекарств, а за каждую таблетку. Это – произвол, абсурд: еще вчера штрафовали по одной методике, а уже сегодня «сменили почерк», так сказать», – поясняет Варсанян.

К марту текущего года электронная система Армении охватывает 470 наименований лекарственных средств, включая 375 позиций льготного сегмента, что составляет примерно 20% от общего числа зарегистрированных в стране препаратов. Планируется, что к 2025 году электронные рецепты будут обязательны для 2566 наименований, в то время как остальные медикаменты останутся в свободной продаже.

gxpnews