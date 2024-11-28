Инвесткомпания Brookfield отказалась от сделки по покупке Grifols за $6,79 млрд

Канадская инвесткомпания Brookfield Capital Partners отказалась от намерения приобрести испанскую фармкомпанию-разработчика лекарств на основе человеческой плазмы Grifols. Сделка, которая оценивалась в €6,45 млрд ($6,79 млрд), не состоится из-за разногласий по поводу стоимости, сообщает Reuters.

«Brookfield отзывает свое предложение из-за расхождения в цене. Компания [Grifols] имеет гораздо более высокую стоимость [чем предложенная Brookfield]. Мы продолжаем работать, как и раньше», — сказал представитель Grifols. Акции испанской компании на фоне этой новости упали на 12%.

Ранее, 19 ноября, Brookfield подала необязательное предложение о покупке Grifols. Инвесткомпания предлагала €10,5 за акцию Grifols класса A и €7,62 за акцию класса B.

gxpnews