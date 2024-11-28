Росздравнадзор: за девять месяцев года изъято 158 серий некачественных ЛП

В период с января по сентябрь 2024 года Росздравнадзором выявлено и изъято из обращения 335 серий лекарств, не соответствующих нормативным требованиям. Анализ показал, что 158 серий не удовлетворяли стандартам качества, установленным при государственной регистрации, а 177 серий были добровольно отозваны производителями и импортерами.

В структуре некачественной продукции 154 серии — это недоброкачественные лекарства, одна серия фальсифицированного препарата «Тагриссо», а также три серии медикаментов, находившихся в обороте с нарушением законодательства.

Статистика показывает, что подавляющее большинство некачественных серий (93,5% или 144 серии) приходится на отечественное производство, тогда как доля зарубежной продукции составила 6,5% (10 серий). В сегменте аптечного производства зафиксирован единичный случай отклонения по показателям микробиологической чистоты и маркировки.

Для сравнения, в 2023 году было выявлено 283 серии некачественных лекарственных средств, а в 2022 году этот показатель достигал 406 серий, что демонстрирует определенную динамику в сфере контроля качества фармацевтической продукции.

gxpnews