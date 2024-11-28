В Москве закупят семаглутид на 2025 год за 418 млн рублей

Тендер на поставку 89,4 тысячи мл препарата с семаглутидом был объявлен в конце октября 2024 года. Начальная максимальная цена контракта была установлена на уровне 140,3 млн рублей. В аукционе приняли участие две компании, победителем тендера стал московский дистрибьютор «Интелтрейд», который предложил предоставить лекарства за 139,6 млн рублей. Согласно контрактной документации, компания поставит все зарегистрированные Минздравом РФ дженерики оригинального Оземпика от датской Novo Nordisk: 26,8 тысячи мл Квисенты от «Промомеда», 26,8 тысячи мл Семавика от «Герофарма» и 35,8 тысячи мл Инсудайва от «ПСК Фармы». Контракт должен быть исполнен до 3 декабря 2025 года.

По информации СПАРК-Интерфакс, ООО «Интелтрейд» зарегистрировано в Москве в 2016 году. Бенефициаром юрлица является Павел Иванов. В 2023 году компания выручила 12,7 млрд рублей при чистой прибыли 998,4 млн рублей. Компания занимается оптовой торговлей фармсредствами. Ранее одним из учредителей ООО «Интелтрейд» был сопредседатель совета директоров близкой к «Фармстандарту» IPT Group Павел Кориков.

В сентябре 2024 года компания заключила еще два контракта с филиалом №1 Агентства по закупкам ДЗМ на поставку препаратов с семаглутидом: на 29,7 млн рублей и 42,4 млн рублей. По ним дистрибьютор обязался предоставить одинаковое количество Квисенты и Семавика до октября-ноября 2024 года.

Тендер стоимостью 277,3 млн рублей был размещен 25 ноября, заявки по нему будут приниматься до 3 декабря 2024 года. Получателем по всем четырем закупкам значится Центр лекарственного обеспечения ДЗМ.

Крупный гостендер на приобретение препарата с семаглутидом в октябре 2024 года объявил и Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга. Заказчик предложил поставить 75 тысяч мл лекарства за 82,2 млн рублей. Исполнителя определить так и не удалось – по окончании срока не было подано ни одной заявки на участие в закупке. Санкт-Петербургское учреждение рассчитало минимальное значение цены за мл товара с НДС в 1 096 рублей – в закупках ДЗМ аналогичное значение составляет 1 540–1 569 рублей.

В ноябре 2024 года Правительство РФ выдало разрешение компании «ПСК Фарма» до конца 2025 года использовать шесть российских патентов на семаглутид, принадлежащих датской Novo Nordisk, без согласия владельца интеллектуальной собственности. Разрешение на применение изобретений, охраняемых похожим пакетом патентов, в декабре 2023 года получили «Промомед» и «Герофарм». Сейчас все отечественные производители имеют регудостоверения на аналоги оригинального препарата для лечения диабета II типа Оземпик от Novo Nordisk, решившей прекратить поставки лекарства в Россию в 2022 году.

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