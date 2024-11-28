«36,6» приобрела мурманскую «Аптеку для бережливых»

Сейчас, по данным СПАРК-Интерфакс, руководитель компании-покупателя Александр Кузин значится гендиректором у трех юрлиц, зарегистрированных в Санкт-Петербурге: ООО «Гута-Фарм», ООО «Север» и ООО «Аптека 39». Их владельцем выступает мурманский предприниматель Сергей Климов – владелец товарного знака «Аптека для бережливых».

В «36,6» не смогли оперативно подтвердить Vademecum факт сделки.

Аптечная сеть «36,6» занимает шестое место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей по итогам I полугодия 2024 года». Выручка компании за указанный период составила свыше 46 млрд рублей. На 1 июля 2024-го сеть насчитывала 2 226 учреждений. Зарегистрировано ПАО «Аптечная сеть 36,6» в 2002 году в Москве. С 2020 года гендиректором компании является Александр Кузин.

Мурманской «Аптеке для бережливых» принадлежит 185 точек. В том же рейтинге она заняла 35 место с выручкой в 3 млрд рублей к середине 2024 года.

В октябре 2023-го ПАО «Аптечная сеть 36,6» завершило сделку по приобретению 12 юрлиц объединенной сети «ЛекОптТорг» и «Родник здоровья» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Ранее, в августе того же года, «Аптечной сети 36,6» перешли 18 помещений «Фармакона» в Раменском районе Московской области.

Фото: t.me/LIVEin366

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