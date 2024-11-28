Росздравнадзор изъял 158 серий некачественных лекарств за девять месяцев 2024 года

За девять месяцев 2024 года Росздравнадзор изъял 335 серий препаратов, не соответствующих требованиям закона. Из них качеству не соответствовали 158 серий, а 177 серий были отозваны производителями (импортерами). Из препаратов аптечного производства выявили одну серию, которая не соответствовала качеству.

Росздравнадзор поделился результатами госконтроля (надзора) в сфере обращения лекарств с января по сентябрь 2024 года. За девять месяцев изъяли 335 серий препаратов, которые не соответствуют установленным требованиям законодательства. Из них 158 серий не соответствовали требованиям к качеству, установленным при государственной регистрации.

В том числе числе были изъяты:

154 серии недоброкачественных лекарств;

одна серия фальсифицированных (препарат Tagrisso);

три серии лекарств, которые уже находились в гражданском обороте с нарушением законодательства (две серии препарата Mirena, одна — «Одестон»;

177 серий, отозванных производителями (импортерами).

Самая распространенная причина отклонения в качестве препаратов — недостаточное изучение стабильности лекарства (42,3% от всех причин). На втором месте — нарушение процесса технологии производства (22%).

Диаграмма: Росздравнадзор

Доля серий недоброкачественных препаратов отечественного промышленного производства составила 93,5% (144 серии), зарубежного промышленного производства – 6,5% (10 серий).

В области аптечного производства за указанный период Росздравнадзор выявил отклонения в качестве у одной серии препарата. Лекарство не соответствовало нормам по показателям «Микробиологическая чистота», «Маркировка».

В 2023 году требованиям к качеству, установленным при госрегистрации, не соответствовали 283 серии лекарств. В 2022 году — 406 серий.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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