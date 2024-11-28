Трамп выбрал критика антиковидных мер главой Национальных институтов здравоохранения США

Дональд Трамп, победивший на прошедших президентских выборах, выдвинул на должность главы NIH Джея Бхаттачарию, известного критика ковидных ограничений. Профессор Стэнфордского университета индийского происхождения заявлял о преувеличении опасности пандемии и выступал против обязательной вакцинации.

Избранный президент США Дональд Трамп назначил критика локдаунов и обязательной вакцинации Джея Бхаттачарию руководителем Национальных институтов здравоохранения США (NIH) – ведомства при министерстве здравоохранения страны с бюджетом в 48 млрд долл., которое финансирует клинические исследования. Об этом сообщило агентство Reuters.

Бхаттачария получил известность как один из авторов «Грейт-Баррингтонской декларации» – открытого письма, опубликованного в ответ на меры американских властей по борьбе с пандемией COVID-19. Документ призывал отказаться от изоляционных ограничений и сконцентрировать основные усилия на наиболее уязвимых категориях населения. Остальным людям предлагалось вернуться к повседневному образу жизни для достижения коллективного иммунитета через естественное заражение.

В августе 2020 года во время встречи Трампа с учеными в Овальном кабинете по вопросу COVID-19 Бхаттачария заявил, что пандемия не настолько серьезна, как утверждали специалисты. В марте 2021 года на дискуссионной панели, организованной губернатором штата Флорида, он высказал мнение о том, что введение локдаунов было крупнейшей ошибкой в сфере общественного здравоохранения.

Помимо этого, кандидат на пост главы NIH активно выступал против обязательной вакцинации от COVID-19, особенно среди молодежи и здоровых граждан. Признавая эффективность самих вакцин, он считал, что принудительная иммунизация подрывает доверие общества к системе здравоохранения.

Бхаттачария – доктор медицинских и экономических наук Стэнфордского университета. В его послужном списке – работа научным сотрудником в Гуверовском институте и экономистом в крупнейшем американском «мозговом центре» RAND.

Ранее Трамп сообщил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) возглавит хирург Марти Макари, высказывавший противоречивые взгляды относительно COVID-19 и критиковавший деятельность крупных фармкомпаний. Кроме того, 45-й и 47-й президент США избрал на пост главы американского минздрава Роберта Кеннеди-младшего, известного скептическим отношением к вакцинам.

В числе других кадровых решений политика в области здравоохранения – бывший конгрессмен-республиканец Дэйв Уэлдон, он станет руководителем Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Как пишет газета New York Times, он относится к сторонникам не имеющей научных доказательств теории о влиянии консерванта тиомерсал в вакцинах на распространение аутизма.

Трамп официально вступит в должность президента 20 января 2025 года. Утверждение всех упомянутых кандидатур предстоит рассмотреть Сенату США после инаугурации.

Фото: stanford.edu

Владимир Заболотских

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