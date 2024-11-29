Юрий Калинин сообщил о недостаточном росте доли отечественных медизделий

Глава комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Юрий Калинин сообщил, что доля российских медизделий на рынке не превышает 29%. По его словам, 650 млрд руб. таким образом «уходит за рубеж, а могли бы остаться здесь». В связи с этим эксперт призвал торопиться с принятием новых правил регистрации медизделий.

Несмотря на растущие объемы производства медицинской промышленности, доля отечественной продукции не превышает 29%, сообщил в ходе «круглого стола» «О мерах государственной поддержки производства медицинской техники и оборудования» в Совете Федерации председатель Комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности Юрий Калинин. Компетенции российских производителей по трем направлениям позволили бы полностью закрыть потребности рынка, однако их доля варьируется в пределах 30—70%. Эксперт призвал регуляторов и законодателей поторопиться с принятием важных для отрасли документов — новых правил регистрации медизделий, решения по НДС и корректировок в КТРУ.

Объемы производства медизделий

Медпром в России показывает хорошие результаты: в 2023 году объемы производства впервые превысили 200 млрд руб., а за девять месяцев 2024 года выросли еще на 16%, сообщил Юрий Калинин. Положительные результаты есть практически во всех видах медизделий, но общая доля отечественной продукции практически не растет и варьируется в пределах 27—29%. «Это означает, что ежегодно 650 млрд руб. уходит за рубеж, а могли бы остаться здесь, — сказал эксперт. — У нас есть три вида медизделий, где мы имеем полные компетенции, и есть все, чтобы на 100% удовлетворить потребности здравоохранения, а на самом деле закрываем от 30 до 70%».

Меры поддержки

Фонд развития промышленности предоставляет производителям льготное заемное финансирование по восьми программам под 3—5%, рассказал заместитель директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Семен Мардер.

«Сейчас очень актуально при такой ключевой ставке, — отметил он. — Для поддержки проектов на стадии НИОКР активно используются субсидии по постановлениям правительства № 109 и № 208. Последний документ новый и касается обратного инжиниринга. В частности, по нему нами была поддержана разработка конструкторской документации по рентген-трубке в размере около 100 млн руб.»

По постановлению № 109 было поддержано 25 проектов по разработке медизделий на общую сумму 76 млрд руб., 6,1 млрд руб. уже доведены до организаций. Среди них аппарат МРТ мощностью 1,5 Тесла (реализует компания, входящая в контур корпорации Росатом) и прибор для измерения артериального давления (разработка ведется в рамках стратегических инициатив). Сумма бюджетного финансирования последней разработки — около 150 млн руб., срок начала продаж — декабрь 2025 года, сообщил Мардер.

Проблемы производителей

Юрий Калинин сообщил о нескольких проблемах, которые волнуют отрасль. В частности, пролонгация решения по возмещению «входного» НДС.

«Решение по НДС было принято правительством на стратегической сессии, внесено в Госдуму, есть заключения от Комитета по охране здоровья, Комитета промышленности, Счетной палаты. Однако вопрос до сих пор не рассмотрен, и, возможно, его отзовут по техническим причинам, потому что прошли сроки рассмотрения», — посетовал он.

Сейчас отраслевые объединения ведут совместную работу с Минфином по усовершенствованию КТРУ. Пока структура и содержание каталога позволяют заказчикам читать его по-разному, в зависимости от собственных интересов.

Необходимо ускорить принятие ряда решений — по НДС, по постановлению о новых правилах регистрации медизделий. «Иначе наши производители еще полгода не смогут воспользоваться мерами, которые им так необходимы», — заключил Калинин.

Фото: Российский союз промышленников и предпринимателей



Ольга Коберник

pharmvestnik