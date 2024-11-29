Риски из глаз: клиницисты прогнозируют критическое снижение доступности терапии офтальмологических осложнений сахарного диабета

ИВИ используются для лечения диабетического макулярного отека или диабетической ретинопатии (ДМО), возрастной макулодистрофии сетчатки (ВМД), воспалительных заболеваний глаза и других сопутствующих патологий. Диабетическая ретинопатия – осложнение сахарного диабета, приводящее к потере зрения у пациентов трудоспособного возраста. Расчетная численность больных с ДМО в России вплотную приближается к отметке 230 тысяч человек. Однако в 80% случаев потеря зрения, как утверждают специалисты, может быть предотвращена или излечена. ВМД (с таким диагнозом в 2019 году на учете состояли порядка 330 тысяч пациентов) также является серьезной проблемой, приводящей к потере зрения при отсутствии своевременного лечения.

В представленной регуляторами версии проекта программы госгарантий (ПГГ) на 2025 год радикально снизится стоимость двух КСГ для оплаты услуги «Интравитреальное введение лекарственных препаратов» (внутриглазные инъекции), имеющих в 2024 году коды st21.005 для круглосуточного и ds21.006 для дневного стационаров. Сейчас средняя стоимость этой манипуляции в региональных клиниках составляет 59 тысяч и 56 тысяч рублей соответственно, в федеральных медцентрах – 76,8 тысячи и 72,9 тысячи рублей.

Новая система оплаты услуги предполагает разделение данных КСГ на четыре уровня, тарифы на которые, по сравнению с текущими значениями, будут снижены в более чем 1,5 раза и составят, по расчетам, 15,1–34,4 тысячи рублей в региональных и 14,4–33 тысячи рублей в федеральных медучреждениях.

Такое снижение тарифов фактически обнуляет возможность использования эффективных препаратов и сопутствующих врачебных манипуляций, предупредил заместитель председателя Комитета по обеспечению доступности лекарственных препаратов и вопросам здравоохранения АМФП Александр Быков.

По данным ГРЛС, офтальмологические клиники будут вынуждены отказаться от использования следующих препаратов: Эйлеа (афлиберцепт) с предельной отпускной ценой 49,3 тысячи рублей, Визкью (бролуцизумаб) – 39 тысяч рублей, Луцентис (ранибизумаб) – 42,4 тысячи рублей, Вабисмо (фарицимаб) – 59,3 тысячи рублей, Озурдекс (имплантат интравитреальный дексаметазона) – 49,5 тысячи рублей.

Кроме того, по мнению Быкова, разработанная регулятором схема оплаты медпомощи на 2025 год вынуждает лечебные учреждения делить один флакон на нескольких пациентов в течение неопределенного времени, хотя инструкции к препаратам четко предписывают использовать один флакон только на одного пациента: деление инъекции снижает ее эффективность, более того – создает риск инфицирования больных с СД и потери зрения.

Александр Быков напомнил о клинической и социальной ценности сохранения тарифов на anti-VEGF-терапию офтальмологических осложнений при СД: «Использование такой технологии у пациентов с ДМО и ВМД является зрениесберегающей, недоступность которой, наряду с прерыванием терапии, ведет к слепоте и, соответственно, инвалидизации».

Против новации Минздрава выступил и офтальмолог Константин Щукин из омской Клинической офтальмологической больницы им. В.П. Выходцева. В отзыве на проект ПГГ эксперт назвал критически важным поднять тарифы КСГ «до уровня, покрывающего фактическую стоимость лекарственной терапии и дополнительных расходов – как в круглосуточном, так и в дневном стационарах». Это, по словам Щукина, «позволит обеспечивать качественную помощь пациентам с офтальмологическими заболеваниями, снизить риск прогрессирования тяжелых осложнений».

Другой проблемой может стать недоступность в периметре ОМС ИВИ, не входящих в ЖНВЛП, но присутствующих в клинических рекомендациях, отметила эксперт ВСП, офтальмолог Евгения Синеок. Сейчас эта проблема нивелируется возможностью применять за счет ОМС препараты, не входящие в перечень, по решению врачебной комиссии. Однако в предложенной регулятором версии КСГ на 2025 год тарифы будут покрывать лишь введение препаратов.

Офтальмолог подчеркнула, что обеспокоенные ситуацией пациенты уже направили в Администрацию Президента РФ обращения с призывом содействовать сохранению возможности применять для ИВИ препараты, не включенные в ЖНВЛП.

По словам Синеок, основная часть пациентов с ДМО и ВМД – пожилые люди, не готовые оплачивать лечение из собственных средств. Следовательно, снижение доступности профильной терапии негативно скажется на достижении одного из ключевых показателей федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» – снижение доли пациентов с СД со слепотой.

Представители ВСП, опираясь на мнения авторитетных клиницистов, обратились в Минздрав с предложением сохранить действующую модель оплаты по КСГ st21.005 и ds21.006 для ИВИ, без применения иного классификационного критерия по МНН. В противном случае, предупреждают эксперты, профсообщество столкнется с потенциально ятрогенными осложнениями у пациентов, сократится объем профильной медпомощи, увеличится уровень инвалидизации от офтальмологической патологии.

Фото: zrenie.spb.ru

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