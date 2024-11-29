Риски из глаз: клиницисты прогнозируют критическое снижение доступности терапии офтальмологических осложнений сахарного диабета

Назревающую проблему обнаружили участники тематической дискуссии, прошедшей 28 ноября на площадке Всероссийского конгресса пациентов. Предложенный регуляторами к общественному обсуждению проект программы госгарантий оказания медпомощи на 2025 год подразумевает снижение тарифов на высокоэффективную лекарственную терапию осложнений сахарного диабета. Подобный секвестр, как предупреждают офтальмологи, значительно ограничит применение интравитреальных инъекций (ИВИ) дексаметазона (имплантат интравитреальный) и anti-VEGF-препаратами, а значит, радикально снизит доступность офтальмологической помощи для широкого круга пациентов с СД. Клиницисты и представители Всероссийского союза пациентов (ВСП), опираясь на декларированные показатели федпроекта «Борьба с сахарным диабетом», обратились в Минздрав РФ с предложением о сохранении действующей модели оплаты профильных услуг за счет программы госгарантий.
ИВИ используются для лечения диабетического макулярного отека или диабетической ретинопатии (ДМО), возрастной макулодистрофии сетчатки (ВМД), воспалительных заболеваний глаза и других сопутствующих патологий. Диабетическая ретинопатия – осложнение сахарного диабета, приводящее к потере зрения у пациентов трудоспособного возраста. Расчетная численность больных с ДМО в России вплотную приближается к отметке 230 тысяч человек. Однако в 80% случаев потеря зрения, как утверждают специалисты, может быть предотвращена или излечена. ВМД (с таким диагнозом в 2019 году на учете состояли порядка 330 тысяч пациентов) также является серьезной проблемой, приводящей к потере зрения при отсутствии своевременного лечения.
В представленной регуляторами версии проекта программы госгарантий (ПГГ) на 2025 год радикально снизится стоимость двух КСГ для оплаты услуги «Интравитреальное введение лекарственных препаратов» (внутриглазные инъекции), имеющих в 2024 году коды st21.005 для круглосуточного и ds21.006 для дневного стационаров. Сейчас средняя стоимость этой манипуляции в региональных клиниках составляет 59 тысяч и 56 тысяч рублей соответственно, в федеральных медцентрах – 76,8 тысячи и 72,9 тысячи рублей.
Новая система оплаты услуги предполагает разделение данных КСГ на четыре уровня, тарифы на которые, по сравнению с текущими значениями, будут снижены в более чем 1,5 раза и составят, по расчетам, 15,1–34,4 тысячи рублей в региональных и 14,4–33 тысячи рублей в федеральных медучреждениях.
Такое снижение тарифов фактически обнуляет возможность использования эффективных препаратов и сопутствующих врачебных манипуляций, предупредил заместитель председателя Комитета по обеспечению доступности лекарственных препаратов и вопросам здравоохранения АМФП Александр Быков.
По данным ГРЛС, офтальмологические клиники будут вынуждены отказаться от использования следующих препаратов: Эйлеа (афлиберцепт) с предельной отпускной ценой 49,3 тысячи рублей, Визкью (бролуцизумаб) – 39 тысяч рублей, Луцентис (ранибизумаб) – 42,4 тысячи рублей, Вабисмо (фарицимаб) – 59,3 тысячи рублей, Озурдекс (имплантат интравитреальный дексаметазона) – 49,5 тысячи рублей.
Кроме того, по мнению Быкова, разработанная регулятором схема оплаты медпомощи на 2025 год вынуждает лечебные учреждения делить один флакон на нескольких пациентов в течение неопределенного времени, хотя инструкции к препаратам четко предписывают использовать один флакон только на одного пациента: деление инъекции снижает ее эффективность, более того – создает риск инфицирования больных с СД и потери зрения.
Александр Быков напомнил о клинической и социальной ценности сохранения тарифов на anti-VEGF-терапию офтальмологических осложнений при СД: «Использование такой технологии у пациентов с ДМО и ВМД является зрениесберегающей, недоступность которой, наряду с прерыванием терапии, ведет к слепоте и, соответственно, инвалидизации».
Против новации Минздрава выступил и офтальмолог Константин Щукин из омской Клинической офтальмологической больницы им. В.П. Выходцева. В отзыве на проект ПГГ эксперт назвал критически важным поднять тарифы КСГ «до уровня, покрывающего фактическую стоимость лекарственной терапии и дополнительных расходов – как в круглосуточном, так и в дневном стационарах». Это, по словам Щукина, «позволит обеспечивать качественную помощь пациентам с офтальмологическими заболеваниями, снизить риск прогрессирования тяжелых осложнений».
Другой проблемой может стать недоступность в периметре ОМС ИВИ, не входящих в ЖНВЛП, но присутствующих в клинических рекомендациях, отметила эксперт ВСП, офтальмолог Евгения Синеок. Сейчас эта проблема нивелируется возможностью применять за счет ОМС препараты, не входящие в перечень, по решению врачебной комиссии. Однако в предложенной регулятором версии КСГ на 2025 год тарифы будут покрывать лишь введение препаратов.
Офтальмолог подчеркнула, что обеспокоенные ситуацией пациенты уже направили в Администрацию Президента РФ обращения с призывом содействовать сохранению возможности применять для ИВИ препараты, не включенные в ЖНВЛП.
По словам Синеок, основная часть пациентов с ДМО и ВМД – пожилые люди, не готовые оплачивать лечение из собственных средств. Следовательно, снижение доступности профильной терапии негативно скажется на достижении одного из ключевых показателей федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» – снижение доли пациентов с СД со слепотой.
Представители ВСП, опираясь на мнения авторитетных клиницистов, обратились в Минздрав с предложением сохранить действующую модель оплаты по КСГ st21.005 и ds21.006 для ИВИ, без применения иного классификационного критерия по МНН. В противном случае, предупреждают эксперты, профсообщество столкнется с потенциально ятрогенными осложнениями у пациентов, сократится объем профильной медпомощи, увеличится уровень инвалидизации от офтальмологической патологии.
Фото: zrenie.spb.ru