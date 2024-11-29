Производитель дженерика отозвал цену на дапаглифлозин

НАО «Северная звезда» отозвало регистрацию на дженерик дапаглифлозина — «Дапаглифлозин-СЗ». Это произошло в рамках судебного разбирательства между владельцем патента на дапаглифлозин AstraZeneca и российской компанией.

Компания «Северная звезда» решила отказаться от регистрации цены на «Дапаглифлозин-СЗ». Запись об отзыве цены в ГРЛС появилась 19 ноября 2024 года. В то же время в Арбитражном суде Москвы рассматривается иск AstraZeneca к российскому производителю.

НАО «Северная звезда» зарегистрировало препарат «Дапаглифлозин-СЗ» в мае 2023 года, а в сентябре Минздрав зарегистрировал предельные отпускные цены на несколько дозировок. AstraZeneca 10 октября 2023 года подала иск о защите прав на изобретение, поскольку патент на оригинальный препарат «Форсига» действует до 2028 года. В иске оригинатор требует отозвать регистрацию препарата, регистрацию цены и запретить осуществлять действия, направленные на регистрацию в РФ предельных отпускных цен на дапаглифлозин.

В AstraZeneca «ФВ» рассказали, что компания планирует отказаться от иска, так как «Северная звезда» добровольно отозвала зарегистрированную цену. При этом отказ от иска будет касаться всех требований, так как нет необходимости добиваться отмены регистрации препарата НАО «Северная звезда».

Как отметила руководитель по внешним коммуникациям компании AstraZeneca по России и Евразии Ирина Гущина, компания приветствует решение НАО «Северная звезда» добровольно отозвать регистрацию цены на воспроизведенный препарат «Дапаглифлозин-СЗ». «Компания AstraZeneca считает это показательным примером ответственного и конструктивного взаимодействия компании-оригинатора и компании —производителя дженериков в стремлении соблюдать законодательство», — отметила она.

Фото: 123rf.com

Елена Калиновская

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