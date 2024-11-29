Минпромторг утвердил перечни лекарств и медизделий с длительным производственным циклом

Минпромторг утвердил перечни лекарств и медизделий, которые изготавливают дольше девяти месяцев или для которых требуется длительный срок реализации. В списки вошли 21 препарат и шесть медизделий. Утвержденный приказ вступит в силу с 1 января 2025 года.
Минпромторг утвердил перечни лекарств и медицинских изделий, длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше девяти месяцев или для которых требуется длительный срок их реализации. Опубликован соответствующий приказ № 5354 от 15.11.2024.
Согласно документу в перечень лекарств, которые изготавливают дольше девяти месяцев или для которых требуется длительный срок реализации, войдет 21 препарат:
|Международное непатентованное
или группировочное
или химическое наименование
|Лекарственная форма
|1.
|5-[[[2-[бензил(ди-метил)аммонио]-этил]амино]-карбонил]-2-[(гидрокси-имино)метил]-1-метилпиридиния дихлорид
|Раствор для внутримышечного введения
|2.
|Анатоксин дифтерийно-столбнячный
|Суспензия для внутримышечного и подкожного введения; суспензия для внутримышечного введения
|3.
|Анатоксин дифтерийный
|Суспензия для внутримышечного и подкожного введения
|4.
|Анатоксин столбнячный
|Суспензия для подкожного введения
|5.
|Анатоксин столбнячный адсорбированный
|Суспензия для подкожного введения
|6.
|Анатоксин ботулинический + анатоксин столбнячный
|Суспензия для подкожного введения
|7.
|Антитоксин яда гадюки обыкновенной
|Раствор для инъекций
|8.
|Антитоксин ботулинический типа А
|Раствор для инъекций
|9.
|Антитоксин ботулинический типа В
|Раствор для инъекций
|10.
|Антитоксин ботулинический типа Е
|Раствор для инъекций
|11.
|Антитоксин гангренозный
|Раствор для инъекций
|12.
|Антитоксин дифтерийный
|Раствор для внутримышечного и подкожного введения
|13.
|Антитоксин столбнячный
|Раствор для инъекций
|14.
|Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка
|Суспензия для внутримышечного введения
|15.
|Вакцина против коклюша, дифтерии, столбняка и гепатита В, адсорбированная жидкая
|Суспензия для внутримышечного введения
|16.
|Вакцина для профилактики туберкулеза
|Лиофилизат для приготовления суспензии для внутрикожного введения
|17.
|Вакцина для профилактики сыпного тифа
|Лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения
|18.
|Вакцина для профилактики Ку-лихорадки
|Лиофилизат для приготовления раствора для накожного скарификационного нанесения
|19.
|Вакцина для профилактики кори, краснухи и паротита
|Суспензия для подкожного введения
|20.
|Вакцина для профилактики клещевого энцефалита
|Суспензия для внутримышечного введения
|21.
|Вакцина для профилактики оспы
|Лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения;
лиофилизат для приготовления раствора для внутрикожного введения и накожного скарификационного нанесения в комплекте с растворителем
В перечень медизделий с длительным сроком производства включили шесть пунктов:
|
Номер регистрационного удостоверения на медицинское изделие
|
Наименование медицинского изделия
|
1.
|
ФСР 2008/03138 от 17.03.2021
|
Набор реагентов «Диагностикум клещевого энцефалита сухой для РТГА, РСК, РРГ» по ТУ 21.10.60-071-20401675-2019
|
2.
|
ФСР 2009/06059 от 17.01.2023
|
Набор реагентов «ИФА ТС-АГ-ВКЭ» Тест-система иммуноферментная для выявления антигена вируса клещевого энцефалита» по ТУ 21.20.23-085-20401675-2022
|
3.
|
ФСР 2009/06255 от 07.05.2013
|
Антитоксин диагностический дифтерийный очищенный ферментолизом и специфической сорбцией сухой по ТУ 9388-140-14237183-2009
|
4.
|
ФСР 2009/06255 от 24.05.2021
|
Антитоксин диагностический дифтерийный очищенный ферментолизом и специфической сорбцией сухой по ТУ 21.20.23-140-20401675-2019
|
5.
|
ФСР 2009/05283 от 28.04.2021
|
Набор реагентов «Тест-система иммуноферментная для определения аллергенспецифических антител человека «IgE-АТ-ИФТС» по ТУ 21.20.23-114-20401675-2019
|
6.
|
РЗН 2013/198 от 26.02.2021
|
Сыворотки диагностические ботулинические типов А, В, С, Е, F нативные лошадиные сухие для реакции биологической нейтрализации по ТУ 21.20.21-154-20401675-2019
Для лекарств длительность производственного цикла считается с момента введения в процесс исходного сырья до завершения выпускающего контроля (сертификация серий), а для медизделий — это интервал времени от начала до окончания производственного процесса изготовления изделия.
Как мы писали ранее, перечни были сформированы на основании предложений, поступивших от производителей лекарств и медизделий, в соответствии с письмом Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга. Из 86 организаций были учтены предложения АО «Нацимбио» и ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России.
Приказ вступает в силу с 1 января 2025 года.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik