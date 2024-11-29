RNC Pharma: в октябре 2024 года фармпроизводители отгрузили ЛП на 70,4 млрд рублей

За первые десять месяцев 2024 года российская фармацевтическая промышленность продемонстрировала значительный рост — объем производства лекарственных средств достиг 673,5 млрд рублей, что превысило показатели аналогичного периода 2023 года на 15,8%. Отечественные производители выпустили 3,40 млрд упаковок препаратов, эквивалентных 68,67 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД), показав умеренный рост в 1,8% и 4,7% соответственно. Об этом сообщает аналитическая компания RNC Pharma.

В октябре 2024 года динамика производства готовых лекарств относительно октября 2023 года фиксировалась на уровне 12,7%, всего в этом месяце был отгружен товар на сумму 70,4 млрд рублей. Анализ структуры производства за январь-октябрь 2024 года показал, что доминирующую позицию заняли нестероидные противовоспалительные средства, составившие 5,5% от общего объема производства в упаковках. В этом сегменте 66 компаний производили 85 различных брендов, однако производство сократилось на 6,4%.

При этом первое место по объему производства удерживает «Омепразол», охватывая 2,2% рынка в упаковках. За ним следуют такие препараты как «Цитрамон» и «Парацетамол», занимающие 1,8% и 1,6% рынка соответственно. Особого внимания заслуживает «Цефтриаксон», который, находясь на четвертой позиции, продемонстрировал рост на 77,8% среди ведущих торговых марок.

Что касается производителей, тройка лидеров остается стабильной: «Фармстандарт», «Озон» и «Биннофарм» совместно контролируют более пятой части всего производства готовых лекарственных препаратов. При этом годовая динамика производства у данных компаний оставалась довольно сдержанной – рост не превышал 4%, а у «Биннофарма» даже наблюдалось снижение производственных показателей на 2,7%.

Среди топ-20 производителей наиболее впечатляющую динамику продемонстрировал холдинг «Брайт Вэй Групп», увеличивший объемы производства на 44,5% в натуральном выражении. Этот успех во многом обязан существенному росту производства «Ибупрофена», выпуск которого увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Компания также расширила свой ассортимент, добавив 13 новых торговых наименований.

Объем производства ЛП в России (включая иностранные на собственных и контрактных площадках) за январь 2023 года — октябрь 2024 года в натуральном и денежном выражении

gxpnews