Завод «Р-Фарм» в Санкт-Петербурге запустят в 2025 году

Открытие нового фармацевтического производства компании «Р-Фарм» в Санкт-Петербурге запланировано на 2025 год. Компания реализует проект в особой экономической зоне «Новоорловская», где ранее приобрела «Балтфарму» вместе с уже построенным зданием. В настоящее время на объекте проводятся работы по установке оборудования и монтажу конструкций. Об этом вице-губернатор Кирилл Поляков рассказал во время международного форума «Российский промышленник», пишет «Деловой Петербург».

«С «Р-Фарм» мы актуализировали соглашение: они получили право на реализацию проекта в особой экономической зоне на площадке «Новоорловская», приобретя компанию «Балтфарма». У «Балтфармы» было уже построено здание, сейчас там ведется поставка оборудования, монтаж опорных конструкций. Запуск предприятия запланирован на 2025 год, пока смотрим на эти сроки с оптимизмом», — уточнил Поляков.

Предприятие будет функционировать в рамках офсетного контракта, согласно которому оно будет производить 31 вид лекарственных препаратов по полному циклу. Согласно условиям, в течение семи лет город будет приобретать продукцию завода без проведения конкурсных процедур для обеспечения льготных категорий населения, что также гарантирует загрузку производственных мощностей.

Также «Р-Фарм» является исполнителем трех офсетных контрактов в Москве. Один из них, по условиям которого фармкомпания создаст на территории столицы производство препаратов по 10 МНН, вложив в проект не менее 3 млрд рублей, заключен в апреле 2023 года.

gxpnews