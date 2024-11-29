«Нанолек» и южнокорейская GC Biopharma разработали вакцину от ветрянки

Биофармацевтическая компания «Нанолек» подала в Минздрав РФ заявку на проведение клинического исследования (КИ) новой вакцины от ветряной оспы, разработанной совместно с южнокорейской биофармацевтической компанией GC Biopharma. Регистрация нового препарата ожидается в течение года после его завершения – в конце 2026 – начале 2027 года, уточнили GxP News в пресс-службе компании.

В испытаниях будут участвовать восемь исследовательских центров, в том числе Клинический институт детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Сеченовского Университета Минздрава России, Научно-исследовательский институт педиатрии и охраны здоровья детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова и Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА.

Ветряная оспа – одна из самых распространенных инфекций в мире. Она может вызывать тяжелые осложнения, особенно у детей до одного года и взрослых. В соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на срок до 2035 года, включение вакцинации против ветряной оспы в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) запланировано на 2027 год.

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