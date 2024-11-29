Данные о препарате «Р-Фарм» олокизумаб представили на конгрессе в США

ГК «Р-Фарм» на международном конгрессе в США (ACR Convergence) представила данные о способности отечественного препарата олокизумаб нивелировать боль у пациентов с ревматоидным артритом — аутоиммунным заболеванием, поражающим суставы и внутренние органы. Болевой синдром у таких пациентов может присутствовать даже в том случае, если терапия обеспечивает надлежащий контроль воспалительного процесса.

В новом наблюдательном исследовании, прошедшем при участии более 180 пациентов с ревматоидным артритом, специалисты из России и Казахстана оценили влияние терапии олокизумабом на активность заболевания, а также успешно применили неврологические шкалы для оценки боли. По итогам шестимесячного наблюдения выяснилось, что интенсивность боли у пациентов снижается уже на второй день после первой инъекции олокизумаба. Кроме того, уменьшилось количество пациентов с признаками повышенной возбудимости нейронов центральной нервной системы, из-за которой не болевые стимулы воспринимаются как боль.

«Наш препарат, обладая длительным противовоспалительным эффектом, позволяет контролировать активность заболевания и выраженность хронического болевого синдрома. Уменьшение боли для пациентов с ревматоидным артритом не менее важно, чем нормализация лабораторно-клинических показателей, — это значительно повышает качество жизни пациентов», — заявил Михаил Самсонов, медицинский директор группы «Р-Фарм».

Олокизумаб (торговое наименование – «Артлегиа») – первое в мире зарегистрированное моноклональное антитело для терапии ревматоидного артрита, действие которого направлено на блокирование цитокина ИЛ-6, а не его рецептора. Препарат зарегистрирован в России и республиках Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Беларусь. Включен в клинические рекомендации «Ревматоидный артрит» и перечень ЖНВЛП.

Ранее «Р-Фарм» опубликовала результаты исследования лекарственного взаимодействия олокизумаба в «Британском журнале клинической фармакологии» – одном из авторитетных и широкоцитируемых медицинских изданий. В клиническом исследовании первой фазы было изучено влияние олокизумаба на фармакокинетику препаратов, перерабатываемых в печени.

gxpnews