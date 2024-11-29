Утверждены требования к аптечкам в университетах

Согласно требованиям, руководитель образовательной организации обязан обеспечить контроль за комплектацией аптечек, сроком годности медицинских изделий и целостности их упаковок, пополнением аптечек, а также размещением, хранением и использованием их содержимого. Места размещения аптечек должны обеспечивать сохранность их содержимого и обозначаться сигнальными цветами. Необходимо, чтобы доступ к ним был беспрепятственным.

Аптечки должны храниться в шкафах открытого или закрытого, но не запираемого типа. Количество мест хранения должно определяться образовательной организацией в зависимости от специфики ее деятельности и с учетом целесообразности. Так, например, аптечки следует разместить в помещениях и на территориях, где имеется высокий риск получения травм (спортивные залы, бассейны, тиры, учебные лаборатории и производственные комплексы).

Также аптечки должны наличествовать в местах проведения культурно-массовых, досуговых и иных мероприятий с большим количеством людей (актовые залы и общежития).

Аптечки необходимо задействовать при оказании первой помощи пострадавшим. В требованиях также обозначена недопустимость применения медизделий, стерильность которых была нарушена. Для учета расхода содержимого аптечки рекомендуется вести журнал ее использования с указанием причин.

В ноябре 2024 года Минпросвещения РФ утвердило требования к размещению, хранению и использованию аптечек для оказания первой помощи в средних образовательных организациях (школах, колледжах). Теперь доступ к аптечкам могут получить только педагогические работники или иные лица, обладающие необходимой подготовкой, а сами аптечки нужно размещать на территориях, сопряженных с высоким риском возникновения несчастных случаев.