Гособвинение запросило реальные сроки для Колотиловой и Покидышевой

Среди фигурантов – бывший президент федераций водного поло, синхронного плавания и прыжков в воду Алексей Власенко и предприниматели Артем Вашуров и Эльмира Зубкова. Для Власенко прокурор запросил 9 лет лишения свободы и штраф в размере 5,6 млн рублей, для Вашурова – 7 лет колонии, для Зубковой – 6,5 года колонии общего режима. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Расследование началось после проверки Счетной палатой исполнения бюджета госпрограммы «Фарма-2020». По ней планировалось приобретение «сырых» импортных препаратов для их доработки и внедрения в производство в России. На программу направляли миллиарды рублей. Сначала выводами аудиторской проверки заинтересовались в ФСБ, а затем Следственный комитет возбудил уголовное дело – в октябре 2020 года.

По версии следствия, организатором предполагаемой мошеннической схемы может быть Алексей Власенко, который при помощи своих связей в госструктурах в 2013 году решил заработать на программе Минпромторга и Минздрава. Якобы Власенко обратился к контролирующему «Фармдискавери» Владимиру Зубкову и предложил помочь компании выиграть в конкурсе на участие в трансферах по закупке препаратов.

Как утверждают следователи, Зубков с предложением согласился, предварительно договорившись с соучредителями компании Владимиром Новаковским и Артемом Вашуровым. Далее Власенко якобы связался с Колотиловой – он предложил за вознаграждение оказать помощь компаниям «Цареброфарм», «Ист Стар Фарм» и «Конженикс» (входят в «Фармдискавери») с правом на проведение трансферов.

В материалах дела указано, что Ольга Колотилова согласилась на предложение и вместе с Покидышевой допустила компании к внутриведомственным тендерам, обеспечив им победу. В итоге с 2013 по 2014 год организациям перечислили 450 млн рублей из средств государственной программы.

В СК утверждают, что компании не выполнили ни один из контрактов, а выделенные средства якобы присвоили себе. Колотилова и Покидышева не согласны с обвинениями. Экс-чиновницы утверждают, что версию следователей нельзя подтвердить фактами, так как на их счетах не обнаружено незадекларированных средств.

В ходе расследования дела признательные показания дали Владимир Новаковский и Владимир Зубков, рассказавшие о действиях фигурантов и роли каждого в схеме, в том числе Колотиловой и Покидышевой. Зубков не успел заключить соглашение со следствием – он скончался в СИЗО летом 2021 года. Супруга фигуранта Эльмира Зубкова настаивала, что дело прекращать не стоит из-за шанса на оправдание.

Дело Новаковского выделили в отдельное производство. В декабре 2023 года его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорили к 4,5 года заключения. Так как Новаковский содержался в СИЗО, его отпустили в зале суда, засчитав в срок наказания время, проведенное в изоляторе. Колотилова и остальные фигуранты дела находятся под домашним арестом.

Пресненский райсуд Москвы в июне 2023 года вернул в Генпрокуратуру на дополнительное расследование уголовное дело с замечанием, что следователи не выполнили обязательные требования ст. 73 УПК РФ (обстоятельства, подлежащие доказыванию). Например, предъявленное фигурантам обвинение носило неконкретный характер, кроме того, в материалах не было указано место совершения преступления. Также следствие нарушило право обвиняемых на защиту, в связи с чем суд не смог вынести законный приговор или иное решение по уголовному делу. Рассмотрение дела в Таганском райсуде стартовало в декабре 2023 года.