Премию Правительства РФ в области науки вручили за разработку вакцин против полиомиелита

В состав коллектива входит руководитель Ольга Иванова, ведущий научный сотрудник лаборатории Александр Иванов, ведущий научный сотрудник лаборатории Юрий Ивин, начальник управления разработки и внедрения инновационных и полупромышленных технологий Анастасия Ковпак, руководитель группы процессов очистки и формуляции готовой лекарственной формы Любовь Козловская. Разработкой занимались также ведущий научный сотрудник лаборатории Анастасия Пиняева, главный технолог Александра Синюгина, руководитель направления по качеству и инновационным разработкам Юсуф Хапчаев и начальник цеха по производству полиомиелитных вакцин Анна Шишова. В правительстве особо подчеркнули, что промышленное производство вакцин против полиомиелита обеспечивает эпидемиологическую безопасность страны.

Премию в области науки и техники за 2024 год также присудили коллективу, разработавшему и внедрившему персонифицированный подход к эндопротезированию для замещения сложнопрофильных пострезекционных и посттравматических дефектов опорно-двигательной системы. Получателями стали председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, ректор Самарского ГМУ Александр Колсанов, директор Научно-исследовательского института бионики и персонифицированной медицины медвуза Андрей Николаенко, советник из НМИЦ радиологии Мамед Багир Джавад оглы Алиев, директор НМИЦ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена Рашид Тихилов, советник директора НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова Николай Загородний и гендиректор компании «Медтэк» Андрей Ушаков.

Геннадий Котельников отметил, что разработка создана коллективом СамГМУ. При участии медвуза построен центр серийного производства эндопротезов, в котором при создании протеза учитываются индивидуальные особенности человека. Разработка позволила сэкономить около 150 млн рублей при подготовке примерно 1,2 тысячи пациентов к использованию эндопротезов.

Среди молодых ученых премию Правительства РФ в области науки и техники получил начальник лаборатории – заместитель начальника отдела научно-исследовательского центра Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Артем Носов. Он удостоен премии за разработку изделий и методов устранения жизнеугрожающих последствий ранений, травм и заболеваний.

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении Государственной премии РФ в области науки и технологий 2023 года. Тогда премию получил коллектив, разработавший и внедривший оригинальные технологии трансплантации жизненно важных органов. Автором разработки был в том числе главный внештатный трансплантолог Минздрава России, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова Сергей Готье.

Госпремию присудили за научное обоснование и реализацию «эффективной системы лечения взрослых и детей с приобретенными и врожденными заболеваниями жизненно важных органов в терминальной стадии», а также за разработку оригинальных хирургических технологий трансплантации органов. Система уже внедрена в практику здравоохранения на территории страны.