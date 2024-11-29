«Фармленд» приобретает московские сети аптек «Экономъ» и «Солнышко»

Сейчас обе сделки находятся на стадии оформления, стоимость приобретения не раскрывается. В «Фармленде» и «Экономъ» от комментариев отказались.

В СПАРК-Интерфакс изменения также не отражены. Брендом «Экономъ» владеет предприниматель Саидмурод Якубов, под вывеской работают, в частности, юрлица ООО «Август», ООО «Июнь» и ООО «Октябрь».

По данным Аналитического центра Vademecum, в I полугодии 2024 года товарооборот «Фармленда» составил 37,4 млрд рублей. С этими показателями компания заняла 8-е место в традиционном рейтинге «ТОП200 аптечных сетей». К 1 июля 2024 года компания владела 2,3 тысячи аптечных учреждений. АО «Фармленд» зарегистрировано в 1997 году в Уфе. С 2002 года аптечную сеть возглавляет Аделя Кальметьева.

Сеть «Экономъ» также вошла в рейтинг Vademecum с выручкой в размере 989 млн рублей, заняв 74-е место.

До 2015 года аптечная сеть «Солнышко» входила в рейтинг крупнейших аптечных ритейлеров России, тогда она заняла 71-е место с оборотом 1,6 млрд рублей. В середине 2015-го сеть была представлена 64 учреждениями, большей частью которых владел Артак Карапетян. Однако в октябре того же года сеть «36,6» начала «открывать на местах закрывающихся убыточных аптек» свои точки, тогда в нескольких учреждениях «Солнышка» сообщили о готовящемся переходе под бренд «Горздрав».

Уфимская аптечная сеть вышла на московский рынок в июле 2021 года: тогда «Фармленд» купила у A.v.e Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе 20 аптек, ранее входивших в сеть «Флория». В апреле 2022-го столичный дивизион «Фармленда» намеревался приобрести 17 точек «Экономъ», однако сделка была приостановлена. Тем не менее права на аптечные учреждения перешли к компании «Маила», бенефициаром которой с января 2022 года выступает Аделя Кльметьева. В конце июля того же года «Фармленд» купила 144 аптеки оренбургской сети «ОренЛек».

Расширить свое присутствие на столичном рынке «Фармленд» решила в сентябре 2024 года, когда взяла в управление все 18 точек «Росаптеки», связанной с ООО «Юнифарм» Тамаза Манашерова.

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