Главу Минздрава Коми утвердили в должности

Исполнявшую обязанности министра здравоохранения Республики Коми Ирину Кондратьеву утвердили в должности. Она стала руководить ведомством 13 ноября 2024 года после отставки Татьяны Марунич, возглавлявшей Минздрав в апреле того же года. До назначения Кондратьева была заместителем министра здравоохранения региона.
Указ о назначении Ирины Кондратьевой подписал врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн.
В ходе утверждения чиновницы на должность министра Гольдштейн заявил, что она «опытный специалист и управленец», кроме того, знает отрасль здравоохранения и ее «болевые точки». Врио губернатора посчитал, что такой руководитель с профессиональным видением нужен Минздраву Коми.
Ирина Кондратьева работает в Минздраве региона с 2005 года. В течение десяти лет она занимала должность начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению в ведомстве, после этого перешла на пост начальника управления организации медпомощи. Заместителем министра здравоохранения стала в июле 2024 года.
В середине ноября Кондратьева сменила в должности министра Татьяну Марунич, которая руководила ведомством с апреля 2024 года. Информации о причинах отставки чиновницы в открытом доступе нет.
За несколько месяцев в правительстве Республики Коми произошел ряд отставок и назначений. Так, в конце октября 2024 года заместителем председателя республиканского правительства назначили бывшего министра здравоохранения региона Игоря Дягилева. В должности он курирует в том числе вопросы здравоохранения. Дягилев покинул пост министра здравоохранения в мае 2023 года по собственному желанию в связи с решением отправиться добровольцем в зону СВО.
В начале ноября о своей отставке сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба – он занимал пост с сентября 2020 года. До этого Уйба был заместителем министра здравоохранения РФ, а ранее больше 15 лет возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство России. Его отставка с поста главы Коми связана с переходом на должность первого заместителя начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны.
Источник: Правительство Республики Коми
Фото: minzdravkomi/Telegram