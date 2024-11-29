Главу Минздрава Коми утвердили в должности

Указ о назначении Ирины Кондратьевой подписал врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн.

В ходе утверждения чиновницы на должность министра Гольдштейн заявил, что она «опытный специалист и управленец», кроме того, знает отрасль здравоохранения и ее «болевые точки». Врио губернатора посчитал, что такой руководитель с профессиональным видением нужен Минздраву Коми.

Ирина Кондратьева работает в Минздраве региона с 2005 года. В течение десяти лет она занимала должность начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению в ведомстве, после этого перешла на пост начальника управления организации медпомощи. Заместителем министра здравоохранения стала в июле 2024 года.

В середине ноября Кондратьева сменила в должности министра Татьяну Марунич, которая руководила ведомством с апреля 2024 года. Информации о причинах отставки чиновницы в открытом доступе нет.

За несколько месяцев в правительстве Республики Коми произошел ряд отставок и назначений. Так, в конце октября 2024 года заместителем председателя республиканского правительства назначили бывшего министра здравоохранения региона Игоря Дягилева. В должности он курирует в том числе вопросы здравоохранения. Дягилев покинул пост министра здравоохранения в мае 2023 года по собственному желанию в связи с решением отправиться добровольцем в зону СВО.

В начале ноября о своей отставке сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба – он занимал пост с сентября 2020 года. До этого Уйба был заместителем министра здравоохранения РФ, а ранее больше 15 лет возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство России. Его отставка с поста главы Коми связана с переходом на должность первого заместителя начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны.