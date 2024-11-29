Андрей Андрианов: «Основное преимущество нашего проекта — высокотехнологичность, адаптивность и устойчивость»

Сегодня у компании «Русатом МеталлТех» широкая продуктовая линейка металлургической продукции для самых разных отраслей промышленности, включая медицину. Внедрение инноваций, высокотехнологичного оборудования, взаимодействие с ведущими научными институтами и производственными предприятиями позволяют компании занимать новые ниши на рынке. О том, как «Русатом МеталлТех» пришел в современную травматологию и ортопедию, как развивается научно-технологическая база, GxP News рассказал генеральный директор компании Андрей Андрианов.

Какие медицинские изделия разрабатываются и производятся в Вашей компании?

Мы разрабатываем и производим имплантаты для накостного и внутрикостного остеосинтеза из титановых сплавов и нержавеющей стали, а также весь необходимый хирургический инструмент для их установки. Подчеркну, что такая комплектность крайне важна и влияет на то, чтобы полученный результат применения был оптимальным, именно таким, на который рассчитывают и врачи, и пациенты, а операции проходили максимально быстро и как можно менее травматично.

ГК «Росатом» – огромная структура, которая охватывает многие высокотехнологичные отрасли. Как внутри корпорации появился этот, во многом социальный проект?

Проект «Имплантаты» мы начали прорабатывать около 3-х лет назад, еще до того, как его актуальность стала очевидна. В 2022 году мы лишь убедились в том, что идем в ногу со временем.

Основное преимущество нашего проекта и того формата, который мы для него разработали — высокотехнологичность, адаптивность и устойчивость. Эти характеристики крайне важны в то время, когда мы постоянно сталкиваемся с огромным количеством ограничений. В период 2022-2023г.г нам практически каждый день приходилось оперативно вносить различные изменения, чтобы проект не остановился. Для его реализации главным было — получить доступ к новейшим технологиям, что мы и сделали. Сегодня мы реализуем эти технологии на базе производственного комплекса, оснащая его высококлассным оборудованием.

Сегодня актуальной задачей стало преодоление импортозависимости, а это значит, что развитие производственной базы должно идти в сторону как техсуверенитета, так и техлидерства?

Наш проект отвечает на эти вопросы. Так, Соликамский магниевый завод входящий в структуру госкорпорации «Росатом» производит сырье, титановый слиток и пруток делает Чепецкий механический завод, которые являются частью структуры «Росатома». Наконец сам имплантат – это «Росатом Имплантат». То есть все три предприятия входят в состав одной госкорпорации, контролируют всю цепочку создания и качество производимой продукции от начала и до конца. По сути, мы контролируем весь процесс от земного ядра и до хирургической операции.

Как удалось в такие сжатые сроки в условиях санкций реализовать проект?

Прежде всего, это грамотная и профессиональная команда. Это вовлечённые люди, которые понимают, для чего они делают этот проект и его важность для страны, для людей, которые в ней живут. Мы понимаем, что взяли на себя и большую ответственность и серьезную задачу, более того собираемся осваивать новые ниши. Уточню, проект «Имплантаты» – это далеко не всё, чем мы занимаемся. Мы обеспечиваем титаном и другими материалами судостроение, авиастроение, космос и медицину.

Мы знаем, что в России строгая система контроля качества медизделий. Расскажите про ваш опыт прохождения инспекций.

Здесь, как и в других вопросах, секрет успеха – профессиональная и вовлеченная команда. Конечно, мы готовились к инспектированию, и, спасибо команде экспертов, которые изначально были настроены на продуктивный диалог. Не было задачи нас «утопить», никто не закрывал глаза на какие-то недоработки, и, если это были какие-то несущественные недочеты, нам давали время поправить, доработать, скорректировать. У нас получилось вместе пройти это сложное испытание, которое завершилось положительным результатом.

Есть еще одна проблема, с которой сталкиваются производители и медицинских изделий и лекарственных препаратов — это предвзятое отношение медицинского сообщества к тому, что произведено в России. Многие компании на самых ранних этапах разработки стараются привлечь практикующих врачей, помогающих отслеживать качество продукции. Вы, принимая решение о производстве, консультировались с ними?

Выбор технологии и был сделан на основе мнения большого числа практикующих хирургов, которые знали, какие пластины для остеосинтеза они хотели бы держать в руках. Мы дали полную свободу коллегам, которые понимают, что нужно стране и пациентам. С их помощью был выбран и завод, и технология. Приведу пример, мы участвуем практически во всех конференциях, форумах, связанных с медицинским оборудованием и технологиями, и к нам неоднократно подходили врачи, которые работают в регионах. Взяв нашу пластину, рассмотрев ее они говорили: «нам бы такое оборудование, такие же пластины, мы были бы счастливы». Мы отвечаем: «ждите, скоро у вас все будет». Знаете, это правда, очень приятно, ведь доктор, взяв изделие в руки видит и понимает качество обработки и покрытие, точность, даже некое изящество изделия.

Чего вы ждете в ближайшее время?

Интеграция мнения или обратной связи от пациента происходит через врачей, которые видят, по сути, успешность или неуспешность применения наших пластин и, соответственно, нашего инструмента. Сейчас появляются первые партии, в конце декабря мы получим обратную связь и будем знать о результатах вживления нашего отечественного импортозамещающего имплантата имени «Русатом МеталлТех».

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