Для фармпродукции может быть введена балльная оценка уровня локализации

Корректировки Минпромторг намерен внести в постановление Правительства РФ №719 от 17 июля 2015 года.

За производство готового препарата на территории стран ЕАЭС планируется начислять 50 баллов. В отношении фармсубстанций, получаемых методом химического синтеза, столько же будет насчитываться за производство промежуточных продуктов и (или) производство неочищенной субстанции. В случае с методом выделения из природных источников баллы назначаются за соответствующий процесс.

При создании фармсубстанций, получаемых с использованием биологических процессов, 50 баллов, как планируется, будут начисляться за создание и поддержание главного и рабочего банков клеток (вирусов), ферментацию и выделение.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, указанный механизм разрабатывается для углубления локализации производства фармпродукции на территории России и направлен на создание дополнительных стимулов для развития и освоения перспективных технологий производства.

В ноябре 2022 года Минпромторг предложил распространить балльную систему оценки уровня локализации на медицинскую технику в 2023 году. Об этом сообщил замглавы министерства Василий Шпак. Ранее, в 2021 году, ведомство разработало проекты регламента определения страны происхождения на 12 и 22 вида различных медизделий, включая КТ, ИВЛ, УЗИ, маммографы и рентгеновские аппараты, коронарные стенты, а в 2022 году – для электрических кресел-колясок и медицинских кроватей. Однако ни один из них пока не утвержден.

В феврале 2023 года Минпромторг представил на общественное обсуждение обновленную редакцию поправок в Правила определения страны происхождения медицинского оборудования. Балльную систему планируется распространить на 18 видов медтехники, включая аппараты ИВЛ, компьютерные томографы, маммографы, рентгеновское оборудование, стерилизаторы, УЗИ и лабораторное оборудование для работы с ПЦР. Сейчас проект постановления проходит подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия.