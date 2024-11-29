В России проведут клиническое исследование вакцины от ветрянки

Биофармацевтическая компания «Нанолек» подала заявку на проведение клинического исследования новой вакцины от ветряной оспы. Вакцина появится в России благодаря сотрудничеству «Нанолек» и южнокорейской биофармацевтической компании GC Biopharma.

Разрешение Минздрава РФ позволит провести клиническое исследование на базе восьми исследовательских центров, в том числе Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Сеченовского Университета Минздрава России, Научно-исследовательского института педиатрии и охраны здоровья детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова и Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА.

«В самое ближайшее время мы ожидаем от Минздрава России разрешение на проведение рандомизированного клинического исследования. Таким образом, регистрация нового препарата ожидается в течение года после его завершения — в конце 2026 — начале 2027 года», — рассказала Елена Стукун, заместитель генерального директора, директор по коммерческой деятельности «Нанолек».

Ветряная оспа — одна из самых распространенных инфекций в мире. Она может вызывать тяжелые осложнения, особенно у детей до одного года и взрослых.

В соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на срок до 2035 года, включение вакцинации против ветряной оспы в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) запланировано на 2027 год. Одним из основных критериев расширения НКПП является организация на производственной базе отечественных предприятий полного цикла производства вакцин. В настоящее время на территории РФ вакцины для профилактики ветряной оспы не производятся. Благодаря «Нанолек» вакцинация от ветрянки станет доступнее для российских детей.

По словам главного внештатного специалиста эпидемиолога Минздрава России, заместителя директора по научной работе Института общественного здоровья имени Ф.Ф. Эрисмана Сеченовского Университета Романа Полибина, в Сеченовском Университете имеется большая клиническая и материально-техническая база для проведения широкомасштабных исследований и испытаний на базе институтов и Клинического центра наук о здоровье университета. Первый МГМУ уже имеет более 200 разрешений на клинические исследования новых препаратов и сотрудничает со всеми ведущими фармпроизводителями.

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