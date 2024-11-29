Прирост производства готовых лекарственных препаратов в рублях составил 15,8%, однако в упаковках вырос всего на 1,8%

Суммарный объем производства готовых лекарственных препаратов в России с января по октябрь 2024 г. достиг 673,5 млрд рублей, сообщает аналитическая компания RNC Pharma. Относительно аналогичного периода 2023 г. показатель прироста в рублях составил 15,8%. С января по октябрь текущего года фармкомпании, локализованные в России, отгрузили порядка 3,40 млрд упаковок ГЛП, что эквивалентно 68,67 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД). Натуральная динамика по сравнению с январем-октябрем 2023 г. отмечена на уровне 1,8% в упаковках и 4,7% в МЕД.

В октябре 2024 г. динамика производства ГЛП относительно октября 2023 г. фиксировалась на уровне 12,7%, всего отгружено ЛП на сумму 70,4 млрд руб. При этом натуральная динамика отрицательная (-3,4% в упаковках). Данный показатель демонстрирует снижение уже не первый месяц — такой тренд наблюдается с августа текущего года. Суммарно фармкомпании в октябре отгрузили 369 млн упаковок, что соответствует 7,2 млрд МЕД. Сокращение выпуска наблюдается не только в упаковках, но и в минимальных единицах: по сравнению с октябрем 2023 г. производство снизилось на 1,9%.

С января по октябрь 2024 г. наибольший объем производства приходился на нестероидные противовоспалительные препараты (5,5% в упаковок). В данной категории фиксировались отгрузки 85 брендов от 66 компаний. Объемы производства здесь по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизилось на 6,4%. Выпуск также уменьшился и в других лидирующих фармгруппах из первой тройки: противоконгестивных (-2,7%) и антисептических средствах (-3,7%). Положительную динамику продемонстрировали препараты из группы «селективные адреноблокаторы бета-1» — эти средства занимали 2,7% от общего натурального объема, за год их выпуск увеличился на 13,3%. В числе брендов данной группы, производство которых увеличилось по сравнению с 10 месяцами 2023 г. можно отметить Конкор и Беталок — их отгрузки в упаковках выросли на 30% и 40% соответственно.

С точки зрения суммарного объема производства за первые 10 месяцев 2024 г., среди всех торговых марок, представленных на рынке, лидирует Омепразол — на его долю приходится 2,2% в упаковках. На втором и третьем местах расположились препараты Цитрамон и Парацетамол, с долями 1,8% и 1,6% соответственно. Цефтриаксон занимает четвертую позицию, но при этом демонстрирует самый высокий прирост среди двадцати лидирующих торговых марок (+77,8%).

В отчетный период тройка доминирующих по натуральному объему производства компаний, осталась неизменна. В нее входят «Фармстандарт», «Озон» и «Биннофарм». В анализируемом периоде они занимают более 20% общего натурального объема произведенных ГЛП. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года динамика у перечисленных корпораций не значительная — не более 4%, а «Биннофарм» демонстрировал снижение объемов произведенной продукции на 2,7%.

Из числа ведущих компаний, входящих в ТОР-20 по натуральному объему отгрузок, максимальный прирост показал фармхолдинг «Велфарм-Групп» (+44,5% в упаковках). Большой вклад в динамику внесло увеличение отгрузок торговой марки Ибупрофен — объем производства препарата по сравнению с январем-октябрем увеличился в 2,5 раза. Общее количество торговых марок в портфеле компании за год выросло на 13 позиций.

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