Канада одобрила применение Wegovy для снижения сердечно-сосудистых рисков

Wegovy (семаглутид) от компании Novo Nordisk был одобрен в Канаде для снижения сердечно-сосудистых рисков. Известно, что препарат позволяет уменьшить вероятность развития нефатального инфаркта миокарда.

По данным производителя, Wegovy стал первым препаратом, одобренным в Канаде для лечения ожирения и снижения сердечно-сосудистых рисков у взрослых пациентов с выявленными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Недавно Европейский союз поддержал возможность применения Wegovy для снижения риска серьезных сердечно-сосудистых явлений и инсультов у взрослых с избыточной массой тела или ожирением, не страдающих сахарным диабетом.

Кроме того, применение препарата по данным показаниям разрешено в Великобритании и США.

Для лечения ожирения Wegovy был одобрен в Канаде в 2021 году.

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