Известный препарат для лечения гипотиреоза может вызывать потерю костной массы

Левотироксин, широко применяемый препарат гормонов щитовидной железы, может приводить к снижению костной массы. К такому выводу пришли авторы исследования, результаты которого будут представлены на ежегодном заседании Радиологического общества Северной Америки в Чикаго.

Левотироксин ежедневно принимают около 23 миллионов американцев, т. е. около 7% населения США. В настоящее время на американском рынке представлены различные дженерики левотироксина, а также патентованный препарат от AbbVie с торговым наименованием Synthroid.

В исследовании, проведенном при участии почти 450 пожилых людей, в том числе 81 пациента, принимавшего левотироксин, было выявлено, что прием препарата приводит к более выраженной потере общей костной массы и плотности костной ткани. Средняя продолжительность периода наблюдения составила 6,3 года. При этом уровень гормонов щитовидной железы мог быть в пределах нормы.

«Исследование показывает, что даже при соблюдении рекомендаций по приему левотироксина, препарат способствует более выраженной потере костной массы у пожилых людей», — говорится в заявлении доктора Шадпура Демехри из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе.

Соавтор исследования Дженнифер Маммен рекомендует взрослым пациентам обсудить с лечащим врачом вопрос целесообразности применения левотироксина.

«Необходимо провести оценку соотношения пользы и рисков, сопоставив показания к применению препарата с возможными побочными эффектами», — сказала она.

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