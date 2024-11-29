Новый нейроимплантат на шаг ближе к пациентам с травмами спинного мозга

Исследователи Университета МИСИС запатентовали нейроимплантат, который поможет восстановить поврежденные нервные ткани спинного мозга. Структура состоит из двух слоев: биоразлагаемого полимера и особых волокон, которые могут быть наполнены лекарственными препаратами, направленно воздействующими на поврежденные нервные ткани спинного мозга и ускоряющими заживление. Получение патента подтверждает высокий изобретательский уровень продукта и приближает возможность запуска производства нейроимплантата для помощи людям.

Острая травма спинного мозга вызывает нарушения передачи сигналов по нервным тканям, что приводит к необратимой потере функциональности органов, параличу и редко поддается лечению. Основные терапевтические методы: хирургическое вмешательство и симптоматический прием лекарств. Однако такой подход не обеспечивает восстановление тканей и не способен в полной мере остановить воспалительные процессы, нарушающие работу всей нервной системы. Для решения этой задачи ученые Университета МИСИС создали нейроимплантат из гибридных материалов на основе водорастворимого полимера, которые можно комбинировать с лекарственными веществами или клеточной терапией.

«Конструкция состоит из двух подложек: решетчатой структуры и направленных субмикронных волокон. Первый слой предназначен для замещения соединительной ткани спинного мозга для сцепления и разрастания клеток. Второй слой способствует направленному заживлению нервной ткани. Благодаря этому сочетанию имплантат надежно фиксируется на поврежденной поверхности и, выпустив лекарство, растворяется в организме, исключая необходимость в повторной операции и минимизируя осложнения», — рассказала соавтор патента, сотрудник научно-образовательной лаборатории тканевой инженерии и регенеративной медицины НИТУ МИСИС Элеонора Зеленова.

Совместно с консорциумом «Инженерия здоровья» были проведены доклинические исследования, чтобы разработка соответствовала требуемым стандартам и была готова к внедрению в медицинскую практику. Патент необходим, чтобы выйти за рамки лаборатории и сделать инновации доступными для пациентов.

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