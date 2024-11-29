Минпромторг разработал правила подтверждения локализации фармпродукции

Минпромторг планирует внедрить балльную систему для подтверждения страны происхождения фармпродукции. В случае принятия проекта постановления он вступит в силу с 1 июля 2025 года. Новые требования касаются всех стадий производства лекарственных средств, включая фармацевтические субстанции и готовые лекарственные формы.

Правительство опубликовало проект постановления, который изменяет правила подтверждения производства российской промышленной продукции, включая лекарственные средства. Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ № 719 от 17.07.2015 и вступят в силу с 1 июля 2025 года. Документ проходит стадию общественного обсуждения до 25 декабря. Меры направлены на стимулирование локализации технологических процессов внутри ЕАЭС.

Основные изменения

Для признания фармацевтической продукции российской вводится балльная система. В рамках этой системы учитываются:

Производство готового препарата в странах ЕАЭС — 50 баллов. Производство фармацевтической субстанции, в зависимости от метода ее получения: Химический синтез: производство промежуточных продуктов или неочищенной субстанции — 50 баллов. Биологические процессы: создание и поддержание клеточных банков, ферментация и очистка — 50 баллов. Выделение из природных источников: получение субстанции из растительных, животных или минеральных источников — 50 баллов.



В подтверждение происхождения фармпродукции Министерство промышленности и торговли будет выдавать новый Документ СП. Он будет содержать сведения о стадиях технологического процесса, осуществляемых в странах ЕАЭС. В связи с этим не потребуется обращаться в Торгово-промышленную палату, говорится в пояснительной записке к проекту.