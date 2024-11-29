«Аптечная сеть 36,6» приобрела мурманскую «Аптеку для бережливых»

«Аптечная сеть 36,6» завершила сделку по покупке мурманской сети «Аптека для бережливых», заявил коммерческий директор сети-покупателя Сергей Демин.

«Аптечная сеть 36,6» приобрела мурманскую «Аптеку для бережливых». О закрытии сделки сообщил коммерческий директор ПАО «Аптечная сеть 36,6» Сергей Демин на дискуссионном клубе в Пятигорске, передает корреспондент «ФВ».

«Мы буквально на этой неделе купили «Аптеку для бережливых». Это история, которая позволит нам выйти на новый уровень в Мурманске, усилить свои позиции в Санкт-Петербурге», — поделился Демин.

Сеть «Аптека для бережливых» работает на рынке Северо-Западного региона более 16 лет. С 2014 года аптеки сети «Для бережливых» развивают направление франчайзинга, и сейчас по франшизе работают более 30 аптек в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Мурманске, Мурманской области, Великом Новгороде, Калининграде и в Московском регионе.

В 2023 году «Аптечная сеть 36,6» купила аптечные сети «Лекоптторг» и «Родник здоровья» – это 170 аптек и складских помещений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Тогда количество аптек сети в регионе составило 400 точек. В июне 2024 года «Аптечная сеть 36,6» приобрела небольшую сеть аптек в подмосковном Раменском. За год до этого сеть купила «Фармакон», аптеки которой также находятся в Раменском.

Фото: Ринат Васбеев

Дина Коблова

Ольга Коберник

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