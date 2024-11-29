В США фармкомпании надеются на пересмотр закона о снижении цен на лекарства

Американские фармкомпании планируют лоббировать пересмотр закона о снижении цен на лекарства после возвращения Трампа к власти, стремясь увеличить срок, до истечения которого цены на препараты не подлежат обсуждению. Однако назначение критика фарминдустрии Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения может помешать реализации их замыслов.

Фармацевтическая индустрия США намерена лоббировать пересмотр закона, предусматривающего снижение цен на самые дорогие рецептурные препараты в рамках программы государственного медицинского страхования Medicare, после возвращения избранного президента страны Дональда Трампа в Белый дом.

Семь лоббистов и руководителей фармацевтических и биотехнологических компаний сообщили агентству Reuters, что они добиваются увеличения срока сохранения фиксированной стоимости лекарств на четыре года. Представители отрасли уже проводят телефонные переговоры и личные встречи с членами переходной команды Трампа для обсуждения возможных изменений. Фармсектор рассчитывает, что Республиканская партия и администрация Трампа проявят большую гибкость и пересмотрят Закон о снижении инфляции США от 2022 года.

Согласно действующему законодательству, американское правительство может начать переговоры об уменьшении цен на биологические препараты со сложной молекулярной структурой через 13 лет после их выхода на рынок, а на лекарства в форме таблеток и капсул – через 9 лет. Компании утверждают, что это снижает их заинтересованность в разработке более дешевых и удобных для применения медикаментов. Как отмечается, в таких условиях им выгоднее сместить фокус в сторону биопрепаратов для внутривенного введения в медицинских учреждениях.

Не так давно Трамп выдвинул кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего, известного своим скептическим отношением к вакцинации, на пост министра здравоохранения США, под надзором которого находится Medicare. Он выступает против практики перехода чиновников на работу в фармкомпании и наоборот из-за конфликта интересов при принятии ключевых решений. Более того, Кеннеди открыто критикует деятельность фарминдустрии. В результате его вступления в должность главы американского минздрава внесение корректировок относительно цен в закон может оказаться труднореализуемой задачей, подчеркивают эксперты.

Medicare предоставляет услуги медстрахования для почти 66 млн американцев старше 65 лет. Закон о снижении инфляции стал одним из главных достижений уходящей администрации Джо Байдена, ведь благодаря ему госпрограмма впервые получила право напрямую обсуждать цены с производителями препаратов. Власти США рассчитывают сэкономить почти 25 млрд долл. к 2031 году за счет удешевления лекарств.

С 1 января 2026 года в США произойдет уменьшение цен на 10 препаратов. Величина их уценки колеблется в диапазоне от 38 до 79%.

Следующий раунд переговоров с фармотраслью состоится в феврале 2025 года. Его участники обсудят стоимость получившего широкую известность препарата для лечения диабета 2-го типа «Оземпик» (семаглутид) датской компании Novo Nordisk.

Фото: freepik

Владимир Заболотских

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