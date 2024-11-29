Медизделия будут закупать по типовым техническим заданиям

Систему закупок медизделий усовершенствуют, сообщил Росздравнадзор. По словам замруководителя службы Дмитрия Павлюкова, идет разработка типовых технических заданий, которые помогут сделать этот рынок прозрачнее.

Росздравнадзор сообщил о совершенствовании системы закупок медизделий. Практика проведения совместных торгов сразу несколькими регионами позволила добиться значительного снижения цены на технику. А разрабатываемые типовые технические задания помогут сделать этот рынок еще прозрачнее: исключить дискриминацию производителей из-за необоснованных требований, «зашитых» в техзадания. Об этих инструментах сообщил замруководителя службы Дмитрий Павлюков в ходе «круглого стола» «О мерах государственной поддержки производства медицинской техники и оборудования» в Совете Федерации, передает корреспондент «ФВ».

Про экономию на совместных торгах

По поручению Минздрава Росздравнадзор внедрил практику совместных закупок: несколько регионов, договариваясь об описании объекта закупки, консолидируют свою потребность. «Это позволило нам добиться колоссального снижения цены при закупках: так, состоявшаяся закупка на базе Свердловской области 12 компьютерных томографов позволила опустить цену машины с 30 млн руб. (средняя по рынку) до 18 млн руб.», — рассказал Павлюков.

Аналогичный механизм позволил получить минимальную цену на лучевые ускорители — 120 млн руб. «Таких цен мы не получали ранее. Эта практика нам понравилась, ее поддерживает министр здравоохранения, — отметил замруководителя службы. — И она действительно хороша: дает производителю долгосрочный прогноз потребности, позволяет добиться максимальной конкуренции».

В рамках новых проектов практика совместных закупок будет тиражироваться.

Кроме того, Росздравнадзор совместно с Минздравом прорабатывает вопрос о формировании потребности медучреждений не на год, а на три года, как это позволяет делать бюджетный цикл, «чтобы производитель мог посмотреть за горизонт», добавил Павлюков.

Про типовые техзадания

Чтобы обеспечить прозрачность в области закупок медизделий, Росздравнадзор совместно с главными внештатными специалистами Минздрава готовят типовые технические задания. Они необходимы, чтобы исключить возможность установления необоснованных требований для закупки и типизировать закупаемое оборудование для регионов.

«Мы понимаем, что потребности районной поликлиники или городской больницы, несмотря на разные регионы, одинаковы. И ситуация, когда одна поликлиника покупает 16-срезовый томограф, а другой неожиданно нужен 64-срезовый, которых у наших производителей нет, благодаря этим типовым техзаданиям будет исключена», — заключил Павлюков.

Фото: 123rf.com



Ольга Коберник

pharmvestnik