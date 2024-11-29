Эксперимент по мониторингу российских производителей БАД начнется с 1 марта 2025 года

Эксперимент по мониторингу российских производителей биодобавок стартует 1 марта 2025 года. Участие в мероприятии добровольное. Итоги пилота подведут до 31 августа следующего года.
Правительство утвердило постановление № 1607 от 22.11.2024 о проведении эксперимента по мониторингу российских производителей товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, с использованием системы мониторинга за оборотом товаров «Честный знак». Эксперимент затронет производителей биологически активных добавок к пище (БАД), он начнется с 1 марта 2025 года.
Помимо производителей биодобавок в мероприятии участвуют производители товаров легкой промышленности и обуви.
Согласно документу, цели эксперимента:
- выработать алгоритмы проверки достоверности сведений о товарах производителей;
- разработать критерии анализа информации, находящейся в системе мониторинга;
- сформировать механизм мониторинга производителей;
- испытание процедуры ограничения выдачи кодов маркировки в случае нарушений;
- отработка механизма досудебного обжалования производителями решений оператора;
- подготовка предложений о внесении изменений в законодательство по итогам эксперимента.
Минпромторгу поручено до 1 февраля 2025 года разработать и утвердить методические рекомендации по проведению эксперимента, а также скоординировать процессы. Результаты проведения эксперимента огласят до 31 августа 2025 года.
Участие в мероприятии добровольное.
Как ранее пояснил директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский, такая инициатива поможет бороться с нелегальной продукцией, которая ввозится контрабандой и выдается за российскую.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik