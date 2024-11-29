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Эксперимент по мониторингу российских производителей БАД начнется с 1 марта 2025 года

Эксперимент по мониторингу российских производителей биодобавок стартует 1 марта 2025 года. Участие в мероприятии добровольное. Итоги пилота подведут до 31 августа следующего года.

Правительство утвердило постановление № 1607 от 22.11.2024 о проведении эксперимента по мониторингу российских производителей товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, с использованием системы мониторинга за оборотом товаров «Честный знак». Эксперимент затронет производителей биологически активных добавок к пище (БАД), он начнется с 1 марта 2025 года.

Помимо производителей биодобавок в мероприятии участвуют производители товаров легкой промышленности и обуви.

Согласно документу, цели эксперимента:

  • выработать алгоритмы проверки достоверности сведений о товарах производителей;
  • разработать критерии анализа информации, находящейся в системе мониторинга;
  • сформировать механизм мониторинга производителей;
  • испытание процедуры ограничения выдачи кодов маркировки в случае нарушений;
  • отработка механизма досудебного обжалования производителями решений оператора;
  • подготовка предложений о внесении изменений в законодательство по итогам эксперимента.

Минпромторгу поручено до 1 февраля 2025 года разработать и утвердить методические рекомендации по проведению эксперимента, а также скоординировать процессы. Результаты проведения эксперимента огласят до 31 августа 2025 года.

Участие в мероприятии добровольное.

Как ранее пояснил директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский, такая инициатива поможет бороться с нелегальной продукцией, которая ввозится контрабандой и выдается за российскую.
Фото: 123rf.com

Дина Коблова
pharmvestnik

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29 ноября, 2024 | Просмотров: 107