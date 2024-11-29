Минздрав заявил об отсутствии негативных последствий на фармрынке из-за санкций

Попытки западных стран дестабилизировать фармацевтический рынок России через санкции не увенчались успехом, заявил заместитель главы Минздрава РФ Сергей Глаголев. Специально созданная дефектурная комиссия продемонстрировала высокую результативность в предотвращении потенциального дефицита медикаментов, считает он. Из 70 одобренных комиссией заявок на регистрацию препаратов, 38 уже получили официальный статус.

«Санкционное давление не оказало значимого влияния, как рассчитывали наши бывшие лжедрузья, на состояние лекарственного обеспечения. Это произошло благодаря механизмам правительства Российской Федерации по ускоренной регистрации дефектурных препаратов, по созданию системы онлайн мониторинга производства, запасов, ввоза в Российскую Федерацию лекарственных препаратов, по мониторингу несостоявшихся торгов», — сказал Глаголев на заседании Совета Федерации.

По его словам, две трети лекарств в РФ сегодня производятся отечественными производителями, а в финансовом отношении они занимают одну треть.

gxpnews