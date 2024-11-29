Минздрав предложил сократить срок согласования для ввоза лекарств при ЧС

Минздрав РФ подготовил проект постановления правительства РФ, которое вносит изменения в постановление правительства №675 от 3 сентября 2010 года. Ведомство предлагает ускорить процесс ввоза в Россию лекарств, предназначенных для оказания гуманитарной помощи или помощи при чрезвычайных ситуациях, с 10 рабочих дней до 10 календарных.

Кроме того, для получения разрешения не нужно будет предоставлять в Минздрав копию плана целевого распределения лекарств, и письмо уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ о поддержке гуманитарной акции по их ввозу. Указанные документы могут быть представлены ‎в ведомство без участия заявителя через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Ранее Минздрав принял постановление №502н от 30 сентября 2024 года, которым утвердил обновленный регламент публикации данных о государственной регистрации лекарств на официальном интернет-ресурсе ведомства. Нормативный акт предписывает обязательное размещение сведений в пятидневный рабочий период с момента поступления регистрационной заявки, вынесения решения о регистрации или исключении препарата из реестра.

gxpnews