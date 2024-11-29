Сколково возместит инвесторам до 50% инвестиций в компанию «Бетувакс»

Компания «Бетувакс», разработчик вакцин, и Фонд Сколково заключили договор о возмещении затрат физическим лицам, инвестирующим в разработки компании.

«Бетувакс», резидент Сколково, участник экосистемы «Артген биотех», специализируется на рациональном дизайне антигенов для создания субъединичных вакцин, направленных на лечение аллергий и профилактику инфекционных и онкологических заболеваний.

Компания проводит закрытое частное размещение на инвестиционных площадках Zorko и ВТБ Регистратор, всего планируется привлечь от 100 до 150 млн рублей. Привлеченные средства будут направлены на разработку современных вакцин, в частности проведение доклинических и клинических исследований препарата против аллергии на кошку, и пилотные исследования вакцин от вируса папилломы человека и ротавируса.

Инвесторам — физическим лицам Фонд Сколково возместит до 50% от суммы инвестиций в «Бетувакс» в размере, не превышающем суммы НДФЛ, уплаченной инвестором за три предшествующих года. При этом инвестиции, подлежащие возмещению, от одного частного инвестора должны составлять не менее 500 тысяч рублей.

«Артген биотех» также предоставляет инвесторам дополнительную гарантию сохранности и роста капитала в форме оферты. «Артген биотех» берет на себя обязательства через 3 года выкупить у инвесторов акции «Бетувакс», полученные по закрытой подписке, по цене «номинал + 15%».

По словам директора «Артген биотех» Сергея Масюка, если инвесторы воспользуются субсидией Сколково в этом году и офертой нашей компании в феврале 2028 года, то доходность их инвестиций в компанию «Бетувакс» составит расчетный IRR на уровне 26%.

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