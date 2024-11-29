Препарат от AstraZeneca более эффективно купирует приступ астмы, чем стероиды

Проведенное исследование показало, что инъекционный препарат Фазенра (бенрализумаб) от AstraZeneca позволяет более эффективно справиться с приступом бронхиальной астмы, чем преднизолон, который оставался стандартом лечения в течение 50 лет. Помимо этого, Фазенра способствует сокращению потребности в дальнейшем лечении на 30%.

Моноклональное антитело бенрализумаб было одобрено в США и ЕС в 2017 году для лечения тяжелой формы эозинофильной астмы, характеризующейся повышением числа эозинофилов в кровотоке и мокроте.

В новом исследовании, проведенном учеными Королевского колледжа Лондона, приняли участие 158 британцев с бронхиальной астмой или хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Ученые обнаружили, что Фазенра позволяет более эффективно купировать приступ, чем преднизолон для приема внутрь. Преднизолон и другие стероидные препараты, уменьшая уровень воспаления, могут вызывать серьезные побочные эффекты.

Лечение бенрализумабом в течение 28 дней способствовало уменьшению выраженности респираторных симптомов. По прошествии 90 дней в группе бенрализумаба число пациентов, ответивших на лечение, было в четыре раза больше, чем в группе преднизолона.

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