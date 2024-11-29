Ученые Красноярского ГМУ Минздрава России разработали обувь для коррекции ходьбы после инсульта

Команда ученых-неврологов Красноярского государственного медицинского университета Минздрава России разработала и запатентовала модель обуви для пациентов с нарушением ходьбы после перенесенного инсульта.

Разработанное устройство — полуботинок со скошенной стелькой; угол наклона подбирается индивидуально.

Благодаря такой обуви человек может безопасно выходить за пределы квартиры: уменьшается риск падения, увеличивается скорость ходьбы и длина шага. Нередко он может полностью отказаться от опоры на трость.

«У пациента после инсульта из-за локального гипертонуса мышц разворачивает стопу, и он не может нормально ходить. Сегодня есть дорогостоящие методики, с помощью которых можно немного расслабить мышцы, но это не дает такого визуального эффекта, как изменение угла наклона стопы с помощью обуви», — пояснил невролог, заведующий кафедрой нервных болезней КрасГМУ Минздрава России Семен Прокопенко.

Сегодня группа ученых продолжает исследовать степень воздействия такой обуви на состояние пациента. Задача — выяснить, способна ли методика полностью восстановить ходьбу после продолжительного ношения обуви, или это временная коррекция, и применять обувь нужно постоянно.

Когда человек надевает эти полуботинки, его мозг получает новый сигнал при изменении ходьбы. Гипотетически можно «научить» мозг и таким образом устранить или снизить гипертонус мышц. Но это исследование требует большого количества времени.

«С момента появления этой идеи прошло 2,5 года. Сегодня на исследование и изготовление такой обуви мы получили краевой грант, закупили 20 пар обуви для пациентов неврологического отделения одного из стационаров, у каждого из них индивидуальный угол стельки. Наши наблюдения за пациентами показали, что параметры ходьбы меняются уже после ношения обуви в течение нескольких дней», — рассказал Семен Прокопенко.

В перспективе пациент на основании показаний и подтвержденной инвалидности сможет получить такую обувь бесплатно в качестве технического средства реабилитации. Сегодня на этапе эксперимента такая обувь есть уже у 30 человек.

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