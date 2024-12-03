Энхерту от AstraZeneca включен в перечень льготных препаратов Китая

Национальное управление по безопасности здравоохранения Китая сообщило, что 1 января препарат Энхерту от AstraZeneca, предназначенный для лечения рака молочной железы, будет включен в государственную систему медицинского страхования.

Включение в национальный перечень льготных препаратов направлено на обеспечение населения численностью порядка 1,4 миллиарда человек необходимыми лекарственными препаратами. При этом увеличение объема продаж зачастую сопровождается регулированием цен со стороны государства.

Государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что стоимость 91 препарата, недавно включенного в программу государственного страхования по согласованию с производителями снизится в среднем на 63%.

Ранее AstraZeneca заявила о задержании китайскими властями президента ее китайского представительства, что негативно сказалось на котировках акций компании на лондонской бирже.

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