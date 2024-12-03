«ПРОМОМЕД» показал рост выручки на 34%

ПАО «ПРОМОМЕД» объявила операционные результаты за 9 месяцев 2024 года, закончившихся 30 сентября 2024 года.

За 9 месяцев 2024 года выручка компании выросла на 34% до 10 657 млн руб. Темп роста выручки компании вдвое выше, чем темп роста фармацевтического рынка, который составил около 17%.

Доля препаратов эндокринологического и онкологического портфелей в выручке за 9 месяцев 2024 года составила 53%. Фундаментальное изменение структуры выручки, как прогнозировал «ПРОМОМЕД», обусловлено опережающими темпами роста этих сегментов, а также выводом новых препаратов из области эндокринологии и онкологии в рынок.

В сегменте эндокринологии выручка за 9 месяцев 2024 года выросла на 49% по сравнению с 9 месяцев 2023 года и составила 3,1 млрд руб.

В сегменте онкологии выручка за 9 месяцев 2024 года выросла на 58% по сравнению с 9 месяцев 2023 года и составила 2,5 млрд руб. Основным драйвером роста стал вывод в рынок препаратов в онкогематологии и онкоурологии.

На 30 сентября 2024 года показатель «чистый долг/LTM EBITDA» снизился по сравнению с 30 июня 2024 года и составил 2,3х.

Компания подтверждает финансовый прогноз на 2024 год.

Общая численность сотрудников на 30 сентября 2024 года выросла на 12% до 2181 человека. Основные драйверы роста численности — подразделения R&D, продаж, маркетинга и IT-цифровой трансформации. Численность сотрудников в R&D на 30 сентября 2024 года выросла на 19% до 446 человек.

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