В Евросоюзе запустили первую версию платформы для мониторинга дефицита лекарств

На территории Европейского союза заработала платформа ESMP (European Shortages Monitoring Platform), которая поможет избежать ситуаций с нехваткой того или иного лекарственного средства. Ее использование станет обязательным с 2025 года.

Платформа предназначена для держателей регистрационных удостоверений и национальных компетентных органов (NCA) в области здравоохранения. ESMP интегрирована со службами управления данными Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) для обеспечения надежного обмена информацией.

ESMP централизует и автоматизирует сбор данных о нехватке лекарств, позволяя регулирующим органам управлять ситуацией, чтобы не допускать ее перерастания в проблему. Среди недавних примеров: дефицит антибиотиков в 2023–2024 годах, а также глобальный дефицит препаратов для снижения веса, таких как Wegovy и Ozempic (семаглутид) от Novo Nordisk и Zepbound и Mounjaro (тирзепатид) от Eli Lilly.

В марте 2022 года EMA получила официальную, юридическую роль в подготовке, мониторинге и управлении дефицитом лекарств в Евросоюзе. С февраля 2023 года ее роль была расширена и теперь включает управление дефицитом медицинских устройств.

В мандате ЕС на 2022 год описывается роль EMA как организации, сосредоточенной на содействии обмену информацией для лучшего управления дефицитом, а также на улучшении коммуникации между властью и поставщиками. Конечная цель — обеспечить постоянный доступ к лекарствам для жителей стран Евросоюза.

gxpnews