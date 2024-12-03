В РФ планируют внедрить балльную систему для признания фармпродукции российской

На сайте regulation.ru опубликован проект постановления правительства РФ, которым вводится балльная система для подтверждения локализации производства российской промышленной продукции, включая лекарства. Новые требования касаются всех стадий производства, включая фармацевтические субстанции и готовые лекарственные формы.
«Изменения предусматривают перевод критериев определения уровня локализации производства фармацевтической продукции на балльную систему оценки, а также переход на подтверждение производства фармацевтической продукции на территории ЕАЭС с применением документа, содержащего сведения о стадиях технологического процесса производства <…>, осуществляемых на территории ЕАЭС, выдаваемого Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, в связи с чем для подтверждения страны происхождения фармацевтической продукции не потребуется обращаться в Торгово-промышленную палату Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Инициатива предусматривает комплексный подход к оценке локализации производства лекарственных средств в рамках ЕАЭС. За различные этапы производства будут начисляться баллы: 50 баллов за выпуск готовой формы препарата и аналогичное количество за производство субстанций. При этом учитываются различные методы получения субстанций — от химического синтеза до биологических процессов и извлечения из природных источников.
С осени 2025 года планируется перейти на новую систему подтверждения происхождения лекарств через включение в реестр российской промышленной продукции, где производители должны будут детально фиксировать и обновлять данные о локализации своих производственных процессов.