В Дагестане планируют провести инвентаризацию лекарств

В Дагестане планируется провести полную инвентаризацию лекарственных средств для улучшения ситуации с обеспечением медикаментами людей с ограниченными возможностями здоровья и онкологическими заболеваниями. Такое заявление сделал руководитель республики Сергей Меликов во время общения с населением в прямом эфире.

Глава региона признал наличие серьезных проблем в системе лекарственного обеспечения жителей Дагестана. По его словам, существующая система не обеспечивает должного приоритета в предоставлении медицинских услуг различным категориям граждан, включая диабетиков, инвалидов и паллиативных больных. Меликов подчеркнул, что решение этой многолетней проблемы является приоритетным направлением в сфере здравоохранения.

Особое внимание руководитель республики обратил на нерациональное использование ресурсов: медицинские учреждения закупают невостребованные препараты, которые впоследствии хранятся на складах до истечения срока годности, в то время как необходимые лекарства отсутствуют. Для исправления ситуации ведутся переговоры с крупными производителями лекарств, имеющими успешный опыт работы в других регионах. При поддержке федерального Минздрава планируется существенно улучшить ситуацию с лекарственным обеспечением к 2025 году.

gxpnews