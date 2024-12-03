Проект новых тарифов ОМС не покрывает стоимость терапии по ряду глазных болезней

Проект программы госгарантий оказания медпомощи на 2025 год предполагает снижение тарифов на офтальмологическую помощь для широкого круга пациентов. Таким образом, ряд препаратов для внутриглазных инъекций, которые необходимы пациентам с серьезными проблемами зрения, могут стать труднодоступны. Об этом сообщили на круглом столе, посвященном доступности терапии пациентов с заболеваниями органов зрения, в том числе вызванными осложнением сахарного диабета. Организатором мероприятия выступил Всероссийский союз пациентов (ВСП).
Как отметил сопредседатель ВСП Юрий Жулев, особую обеспокоенность экспертного сообщества вызывают предлагаемые изменения в подходе к формированию тарифов на 2025 год на оплату внутриглазных инъекций за счет средств ОМС. Анализ проекта программы госгарантий показал, что предлагаемый подход к расчету тарифов приведет к критичному снижению их стоимости, не покрывающему расходы медицинских организаций на затраты на лекарственные препараты, а также на саму манипуляцию.
«Предложенные новые тарифы могут привести к ограничению и отказу медицинских организаций в лечении с применением anti-VEGF препаратов пациентов с диабетическим макулярным отеком и неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации», — говорится на сайте организации.
Интравитреальное введение лекарственных препаратов (ИВВ) необходимо пациентам с диабетической ретинопатией (осложнение диабета, приводящее к потере зрения), а также больным с неоваскулярной возрастной макулярной дегенерацией. На учете в РФ состоят более 500 тыс. пациентов с этими диагнозами. И подавляющая часть из них могла бы сохранить зрение при своевременной помощи, отметил в ходе мероприятия заведующий отделением офтальмологии Санкт-Петербургского территориального диабетологического центра Федор Шадричев.
При этом в настоящее время только 15% пациентов, которым необходимо проводить внутриглазные инъекции, получают нужную терапию. Из них около трети делают это за свой счет, сообщил зампредседателя Комитета по обеспечению доступности лекарственных препаратов и вопросам здравоохранения АМФП Александр Быков. Рыночная же стоимость внутриглазных инъекций варьируется от 35 до 60 тыс. рублей, в зависимости от вводимого препарата.
Как сообщил в рамках круглого стола заместитель начальника управления экономики и финансирования здравоохранения ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России Александр Зуев, некоторые просьбы экспертного сообщества уже были услышаны регулятором. В частности, тариф на проведение ИВВ некоторыми лекарствами (четырьмя, входящими в список ЖНВЛП) может быть пересчитан. Однако эксперты выразили сомнение в том, что изменение модели приведет к значительным улучшениям в доступности терапии. В частности, как отметила координатор программы ВСП по поддержке пациентов с заболеваниями глаз Евгения Синеок, многим больным (сегодня их около 3 тыс. человек) требуются препараты, которые не входят в утвержденный перечень. Если будет принята новая модель, обеспечить их препаратами по ОМС будет невозможно.
По итогам мероприятия специалисты намерены подготовить резолюцию с предложениями по внесению изменений в проект тарификации и направить ее в госорганы. Эксперты напомнили, что одним из критериев эффективности федпроекта «Борьба с сахарным диабетом» является снижение доли пациентов со слепотой. Текущая ситуация с тарификацией, по их словам, может оказать негативное влияние на достижение целевых значений проекта.