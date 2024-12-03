Глава Камчатки заявил о «катастрофическом» ассортименте лекарств в некоторых аптеках

В связи с систематическими перебоями в поставках медикаментов в сельские населенные пункты Камчатского края руководство «Камчатфармации» будет отстранено от должности. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

По его словам, в камчатских селах наблюдается дефицит ключевых лекарственных препаратов, включая противовирусные, кардиологические и гастроэнтерологические средства. Особенно острая нехватка медикаментов зафиксирована в Усть-Большерецком районе (отдаленная территория Камчатки, где сосредоточены крупные рыбопромышленные предприятия).

Решение об увольнении руководства было принято после инспекции государственной аптеки №36 в селе Усть-Большерецк и анализа обращений граждан из различных муниципальных образований.

«Данное решение принял по итогам проверки ассортимента лекарств в государственной аптеке №36 в селе Усть-Большерецк, а также после многочисленных жалоб жителей других муниципалитетов. Сейчас ассортимент лекарств катастрофический», — написал Солодов, добавив, что поручил министру здравоохранения края Александру Гашкову обеспечить пополнение аптечного ассортимента до 9 декабря.

Ранее в октябре 2024 года прокуратура Усть-Большерецкого района края проверила аптечный пункт в Озерновском и обнаружила, что в нем нет минимального ассортимента препаратов, в том числе противовирусных и жаропонижающих, после чего Владимир Солодов заявил, что проблема нехватки лекарств в регионе сохраняется на протяжении нескольких месяцев. Так, еще в августе 2024 года он поручал подчиненным исправить ситуацию в ручном режиме.

gxpnews