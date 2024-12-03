Казахстанский онкопрепарат прошел вторую фазу клинических испытаний

Разработанный казахстанскими учеными онкопрепарат прошел вторую фазу клинических испытаний (КИ), сообщили местные СМИ. Отмечается, что благодаря приему препарата у шести испытуемых прогрессирование замедлилось, а у одного человека уменьшился размер опухоли. Исследования проходят на базе Казахского института онкологии и радиологии.

По словам вице-президента Национальной академии наук Республики Казахстан Доса Сарбасова, исследуемый онкопрепарат можно отнести к таргетной химиотерапии. «Мы поражаем раковые клетки, которые поглощают глюкозу. Наш патент международный. <…> Нам надо довести дело до конца – мы должны завершить проект в течение двух-трех лет», — сказал он.

Как сообщал ранее «Казахстанский фармацевтический вестник», препарат заставляет самоуничтожаться мутировавшие раковые клетки благодаря комбинации высокой дозы D-формы витамина С (D-VC) с мышьяком в малой концентрации. «Мы считаем, что мы можем получить очень серьезный препарат, который будет доступен для всех пациентов, и не только в Казахстане. Но сейчас мы должны понять, какой тип рака будет наиболее чувствителен к этому препарату и будет больше подавляться», — пояснял Сарбасов в августе 2024 года.

На вопрос о том, когда казахстанский онкопрепарат от рака будет готов к выходу на рынок, Сарбасов отвечал, что не ранее «чем через 2-3 года».

«Эффект есть, но нужно довести до ума. Мы хотим не просто радоваться любому маленькому [результату]. Мы хотим выйти на максимальный эффект», — отмечал вице-президент академии.

gxpnews