Фармзавод «Айдан фарма» в Киргизии перешел в ведение государства

В Киргизии готовится к запуску масштабный проект по производству лекарственных препаратов на государственном фармацевтическом предприятии. Об этом заявил глава Минздрава КР Алымкадыр Бейшеналиев во время инспекции недавно национализированного завода «Айдан фарма» в столице страны — Бишкеке.

На данный момент предприятие специализируется на производстве медицинского спирта, однако в скором времени планируется существенно расширить ассортимент выпускаемой продукции до 50 наименований лекарств. Эта инициатива является частью стратегии по снижению зависимости от импортных лекарств, которые сейчас занимают около 90% внутреннего рынка страны, пишет «Sputnik Кыргызстан».

Для реализации этих планов на предприятии произошли кадровые изменения — назначен новый руководитель — Омурбек Асанов, которому поручено модернизировать производственные мощности, внедрить современные технологии и обеспечить выпуск достаточного количества препаратов для удовлетворения потребностей населения республики.

gxpnews